قاريًا ليس كمحليًا .. ماذا قدم المعيوف رجل مواجهة الهلال والاستقلال؟

باختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبد الله المعيوف رجل مواجهة الاستقلال الإيراني

إذا كان هناك سبب واحد لتأهل الهلال السعودي لدور الثمانية من دوري أبطال آسيا، فيكفي أن نذكر اسم حارس المرمى عبد الله المعيوف، رجل مواجهة الاستقلال الإيراني، باختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

اختيار حارس المرمى ليكون الأفضل في أي مباراة، يكفي لإخبارك عن حالة فريقه، وأنه قدم مباراة ليست بجيدة، لكن طالما هناك صمام يحرس المرمى، فلا خوف على الفريق.

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المعيوف قدم مباراة رائعة أمام الاستقلال، خرج بها بشباك نظيفة، وفاز فريقه بثنائية، على ملعب زعبيل بالإمارات، ضمن دور الـ16، وفي انتظار قرعة الدور المقبل في يوم 17 من سبتمبر الجاري.

في الموسم الماضي، تعرض المعيوف لانتقادات كبيرة من جمهور الزعيم على ما قدمه في البطولة المحلية، ووقع في أخطاء كثيرة، دفعت ناديه للبحث عن حارس في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن فشلت كافة محاولات استقدام حارس آخر صاحب خبرات ينافس المعيوف على مكانه.

لكن على المستوى القاري، دائمًا ما يكون المعيوف في الموعد وعلى قدر الحدث، فماذا قدم في لقاء الليلة أمام الاستقلال كي يحصل على رجل المباراة؟

المعيوف واجه 16 تسديدة بأقدام لاعبي الاستقلال، منها خمس بين القوائم الثلاث، كان حارس الزعيم لها بالمرصاد.

وأنقذ حارس الأزرق فريقه من خمس فرص محققة، منها ثلاث من داخل منطقة الجزاء، واثنتين من خارجها.

ومرر صاحب الـ34 عامًا الكرة لزملائه 24 مرة، منها 18 صحيحة، بنسبة دقة 75%، فيما أرسل الكرة لبدء الهجمات في وسط ملعب الخصم 11 مرة بنسبة دقة 54.5%.

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