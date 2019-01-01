الهلال يقرر عدم الاستغناء عن خربين

السوري وصل أخيراً لمعسكر الفريق

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية سعودية أن السوري عمر الخربين مستمر في صفوف الهلال للموسم المقبل، ولا صحة لأنباء رحيله.

وانضم خربين مساء الأربعاء لمعسكر الفريق التحضيري في النمسا بعدما واجه مشاكل في استخراج تأشيرة لدخول البلاد.

هل خسر الهلال التعاقد مع كمارا وآدم؟ الإجابة محسومة

وأوضحت جريدة "الرياض" أن إدارة النادي قررت بعد التشاور مع المدرب رازفان لوشيسكو استمرار الخربين بسبب الأزمة الهجومية.

ويعاني الهلال من نقص العناصر في الخط الأمامي في ظل تواجد فقط الفرنسي بافتيمبي جوميس مع الفريق كمهاجم.

لوشيسكو يقرر إراحة لاعبي الهلال وخربين يبدأ الاستعداد

ونفت تقارير أخرى وجود استعداد من قبل الهلال للتخلي عن المهاجم السوري هذا الصيف رغم توافر عروض لضم اللاعب.

وكان الخربين قد لعب الموسم الماضي ضمن صفوف بيراميدز المصري على سبيل الإعارة من الهلال.