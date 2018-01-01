الهلال يُساهم في اليوم العالمي للغة العربية على طريقته
ماجد جزر فيسبوك تويتر
قدمت إدارة نادي الهلال لمحة رائعة محتفلاً باليوم العالمي للغة العربية والذي يصادف اليوم الخامس عشر من ديسمبر الجاري.
وقامت إدارة الزعيم بالمشاركة في هذا اليوم عن طريق وضع أسماء اللاعبين باللغة العربية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لها، وذلك لخوض مباراة الحزم بهذه القمصان.
وظهرت أسماء لاعبي فريق الهلال لأول مرة على القمصان بالعربية حسب شهرتهم و من المقرر ارتدائها في مباراة الحزم.
الحساب الرسمي لحامل لقب الدوري السعودي نشر صوراً لقمصان بعض اللاعبين، مدون عليها الأسماء باللغة العربية.
📸 لغتنا العربية 👕#الهلال_الحزم#الهلال pic.twitter.com/opEfDWRC51 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 15, 2018
يُذكر أن نادي الهلال يسير بخطى ثابتة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتربع على صدارة البطولة بنجاح حتى الآن.
الزعيم باللغة العربية اليوم أمام الحزم 🤩🔝
(📸: @Alhilal_FC ) pic.twitter.com/fdfE4nHagB — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 15, 2018