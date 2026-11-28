الهلال انتصر بثلاثية مقابل هدف، بفضل ثنائية أولي واتكينز وهدف سيرجي سافيتش من ركلة حرة، في الدقائق 30 و61 و74، بينما جاء الهدف الاتفاقي بقذيفة رائعة من ألفارو ميدران خارج المنطقة، بالدقيقة 40.

ونجح الهلال في العودة لصدارة دوري روشن، برصيد 33 نقطة مع مباراة مؤجلة، تاركًا صراع الوصافة بين القادسية والنصر، صاحبي النقطة 31، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة، في المركز السابع.

فيما يلي، يستعرض موقع Goal، أبرز النقاط حول أداء الهلال والاتفاق، في مباراة الجولة الثالثة عشرة..

محمد محزري .. تفوق على الأجانب في غياب نيفيش

حدثني عن غياب البرتغالي روبن نيفيش، وسط ميدان الهلال، بسبب الإيقاف، أخبرك بأن الزعيم فقد "ميزة" خطيرة في الكرات الطولية القادمة من الخلف، إلى منطقة الجزاء، وكأنه نقطة ارتكاز "مرتدات" الهلال واللعب المباشر، ولكن هناك نجم شاب، ترك بصمته في اللقاء وسط غزو الأجانب، وهو الظهير محمد محزري، الذي كان أداؤه باختصار "يتواجد في كل فرصة كبرى".

محزري العائد مؤخرًا من الإصابة، والذي شارك للتو في التدريبات الجماعية، أثبت بأنه اللاعب الذي يثقل مركزه، خاصة وأنه أوجد الحلول لإيصال الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، في غياب روبن نيفيش، بفضل كراته العرضية المتقنة، وجرأته في الركض خلف الأظهرة.

في الهدف الأول الذي سجله واتكينز، جاء محزري ليصنع التمريرة الحاسمة، والهدف الثاني الذي أحرزه سيرجي سافيتش من ركلة حرة، كان محزري الذي تسبب في تلك الركلة، والطريف أيضًا، أنه كاد أن يتسبب باحتساب ركلة جزاء بـ"إشارة الذراع" للحكم، مع بداية الشوط الثاني، ليقرر الحكم احتساب الجزائية، قبل أن يتراجع ويلغيها بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وفي ظل تواجد سيرجي سافيتش وجابرييل مارتينيلي في الجهة اليمنى، إلا أن محزري كان اللاعب الذي يملك الحلول، بفضل سرعاته وذكائه في التوغل من الطرف إلى داخل منطقة الجزاء، ما يجعله العنوان الأبرز في ليلة الاتفاق.

أولي واتكينز يكسر رقم بنزيما

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وهل بقي كريم بنزيما في الهلال طويلًا حتى تقول كسر رقمه؟ لا، ولكن "مقياس البدايات" يؤكد أن صفقة أولي واتكينز، أثبتت صحة رؤية الهلال بالاستغناء عن النجم الفرنسي بعد 6 شهور فقط، من أجل تعويضه بالإنجليزي.

واتكينز في 13 مباراة فقط، سجل 11 هدفًا و6 تمريرات حاسمة، وأثبت مهارته في "اقتناص" أنصاف الفرص، ليحيلها إلى المرمى، حيث وصل لحاجز العشرة، أسرع من بنزيما، الذي احتاج إلى 16 مباراة، ليسجل 10 أهداف، و5 تمريرة حاسمة.

لا تجبروا إنزاجي على "خلع عباءته"

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لعلّ الحديث عن طريقة الهلال الدفاعية مع سيموني إنزاجي قد قُتلت بحثًا، إلا أن الشواهد تقول إنه طالما بقي الإيطالي على رأس الجهاز الفني، فلا يمكن إجباره على خلع عباءته، رغم أن مؤشرات المباراة، أيضًا، ربما حملت بعض النقاط التي قد يُنتقد بسببها - كالعادة -.

إنزاجي اعتمد طريقة اللعب بـ3 مدافعين، وأمام المعاناة في الاختراق من العمق، لجأ إلى الأطراف، وخاصة على الناحية اليمنى، إلا أن الضغط الاتفاقي أحدث نوعًا من "الربكة"، كانت كفيلة بتهديد النواخذة لمرمى الحارس ياسين بونو.

ولكن، مع تراجع الأداء البدني للاعبي الاتفاق، قرر إنزاجي أن يكثر من تأمين الدفاع، وفي لقطات كنا نشاهد 5 لاعبين في الخط الخلفي، مع اعتماد طريقتي الكرات العرضية و"الثابتة"، أي أن إنزاجي - بالمختصر - بحث كيف يقتل حماس الاتفاقيين، من أجل العودة بسلاحين لا ثالث لهما، في الشوط الثاني، ما يثبت بأن الطريقة الدفاعية ليس كلها سيء، وإن ظهر الهلال في غير شخصيته الهجومية المعهودة.

صائد الكبار "المنحوس" .. وكفاكم استفزازًا لثنائي الهلال

اضحك معي، الآن بات أمام ألفارو ميدران، صانع ألعاب الاتفاق، هدف ليعادل رقمه مع ريال مدريد "كاستيا"، مع وصوله للهدف السابع بقميص النواخذة، والثالث في الموسم الحالي، والذي أثبت بأنه "صائد الكبار"، ولكن إبداعه ليس كافيًا.

في الوقت الذي لم يستغل به الاتفاق قوة الضغط في العمق، جاء ميدران ليضع قذيفة رائعة من خارج المنطقة، ليصبح اللاعب الذي لا يسجل إلا أمام الكبار، بعد هز شباك النصر والقادسية، إلا أن الاتفاق لا يفوز أبدًا بأهدافه.

وبالعودة للهلال، فإن كلمات عبد العزيز المريسل بشأن رغبة إنزاجي في الاستغناء عن سيرجي سافيتش، ومقترح خالد البدر، باستبدال تيو هيرنانديز والحديث عن رغبته في العودة إلى أوروبا، فإن الرد في قلب الميدان، بأنه يكفي استفزاز ثنائي الزعيم، خاصة وأنه بأقل مجهود، قادر على ترك بصمته.

سافيتش الذي يواجه اتهامات بتراجع مستواه، بالتزامن مع تغيير مركزه للطرف الأيمن، إلا أنه رد بركلة حرة رائعة، ليؤكد أنه بمثابة حل لا غنى عنه، خاصة في الركلات الثابتة، وكذلك تيو هيرنانديز، الذي لم يكن مذهلًا نعم، ولكنه قدم أدوارًا امتازت بالتغطية القوية على الطرف الأيسر، وكذلك انطلاقاته الهجومية، لتعويض تراجع كريسنسيو سامرفيل، الذي لم يكن في مستواه اليوم.