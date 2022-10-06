الاتفاق والهلال : مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة الاتفاق والهلال في الجولة السادسة من الدوري السعودي 2023، والمقامة في ملعب الأمير محمد بن فهد...

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الاتفاق X الهلال

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتفاق - الهلال الخميس 6 أكتوبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP الأمير محمد بن فهد

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Shahid

70' هدف ملغي للهلال بسبب وجود تسلل على كاريلو في بداية الهجمة

66' ضغط متواصل من الهلال.. رركنية تصل إلى إيجالو ورأسية قووية ولكنها تمر بجوار القائم

64' عررضية من الكويكبي يشتتها الدفاع وتصل إلى السليتي الذي يسدد على الطائر ولكن الكرة تمر بجوار القائم

57' فرررصة خطيرررة لللإتفاق، تصوويبة من فتينيو ولكن الكرة تمر بسلام على الهلال

52' أوووووووووووووووووووووه باولو فيكتور يتألق ويحرم ميشيل ديلجادو من تسجيل الهدف الأول ويُخرج الكرة لركنية

50' عررضية من ديلجادو ولكن باولو فيكتور يمسك بالكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

45' أووووووووووووووووه محنشي يشتت كرة من على خط المرمى ويمنع تسديدة ديلجادو من أن تسكن الشباك، يحرم الهلال من هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول

41' تسديدة من ناصر الدوسري ولكن الكرة تخرج لركلة مرمى لفريق الإتفاق

31' تسديدة من عبدلله الخطيب ولكن الكرة بعيدة عن المرمى

29' بطاقة صفراء لناصر الدوسري بعد عرقلة نعيم السلييتي

24' تصوويبة قوووية من ديلجادو داخل منطقة الجزاء ولكن مارسيل يعترض الكرة وينقذ الموقف

21' خطيرررررة للهلال، عررضية يحاول كاريلو تسديدها على الطائر ولكن الكرة تصل إلى إيجالو الذي يسدد! ولكن الكرة بعيدة عن المرمى.. ضربة مرمى للإتفاق

20' تصووويبة قوية من ناصر الدوسري ولكن باولو فيكتور يمسك بالكرة

14' تسديدة من كاريلو ولكنها ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية

11' فرررصة خطيرة من مرتدة للهلال، كاريلو يمرر إلى ديلجادو الذي كاد أن ينفرد بالمرمى، يقرر التمرير ولكن الدفاع يتدخل ويشتت الكرة لركنية

7' خطيرررة للهلال، ديلجادو يراوغ بشكل رررائع ويسدد كرة قوووية ولكنها تمر بجوار القائم

4' تمريرة رائعة من ماريجا إلى سعود عبد الحميد الذي يلعب عررضية ولكنها ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية

انطلاق المباراة

تشكيل الاتفاق:

التشكيل | 4-2-3-1

باولو فيكتور

سنوسي هوساوي - داركو فيلكوفيسكي - مارسيل تيسيران - سعيد المولد

علي هزازي - بيرات أوزديمير

نعيم السليتي - إبراهيم محنشي - محمد الكويكبي

فيتينيو

تشكيل الهلال:

التشكيل | 4-2-3-1

عبدلله المعيوف

سعود عبد الحميد - علي آل بليهي - جانج هيون سو - حمد اليامي

مصعب الجوير - ناصر الدوسري

ميشيل ديلجادو - أندري كاريلو - موسى ماريجا

أوديون إيجالو

أما الاتفاق فلم يحقق سوى انتصار وحيد على الباطن ويحتل المركز العاشرة في الترتيب.

يدخل الزعيم المباراة برغبة في الفوز وتجنب السقوط في المباراة التالية على التوالي بعد الخسارة أمام التعاون وترك الشباب ينفرد بالصدارة.

أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتفاق والهلال، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على ملعب الأمير محمد بن فهد.