لوشيسكو: قدمنا مستوى رائع والحكم حرمنا من ضربتي جزاء

المدرب الروماني يثني على أداء فريقه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لام الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، على حكم مواجهة فريقه أمام اتحاد جدة، مؤكدًا أنه حرم الزعيم من ضربتي جزاء.

الفريقان تعادلا سلبيًا دون أهداف على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

وقال لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "وصلنا لمرمى الاتحاد أكثر من مرة، لكننا لم نتمكن من التسجيل، وهذا هو حال كرة القدم، لقد كنا الأقرب للفوز أكثر من المنافس، لكننا لم ننجح".

وأضاف: "قدمنا مستوى رائع وأظهرنا شخصيتنا القوية بالملعب، ورغم الأجواء الصعبة بالملعب اقتربنا من مرمى الاتحاد كثيرًا، في المقابل كانت كل فرص المنافس من أخطائنا".

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الروماني اختتم: "بشكل عام كنا الأفضل، لكن الحكم حرمنا من ضربتي جزاء؛ الأولى لهتان باهبري والثانية بسبب لمسة يد ولم يحتسبهما".

يذكر أن لقاء الإياب من المنتظر أن يُقام في 17 من سبتمبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.