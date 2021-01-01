موقف رائع من جوميس وكريري تجاه عمر هوساوي

مدافع الاتحاد أصيب بعد مرور عشر دقائق فقط من الكلاسيكو

أكد عمر هوساوي؛ مدافع الاتحاد السعودي، أن أن ما حدث بينه وبين الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، أمر طبيعي ووراد حدوثه في عالم كرة القدم، مشددًا على مسامحته له.

مدافع العميد أصيب في احتكاك مع المهاجم الفرنسي بعد مرور عشر دقائق فقط من كلاسيكو السعودية أول أمس الجمعة، ليخرج وبينزل عبد المحسن فلاته بدلًا منه.

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وأثبتت الأشعة أن إصابة هوساوي بسيطة ولا تدعو للقلق، إذ أنها عبارة عن كدمة في الأضلع الجانبية للحوض، بعدما كانت توجد بعض المخاوف من أن تكون كسر في الأضلع.

وقال هوساوي، خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية": "ما حدث بيني وبين جوميس مجرد احتكاك طبيعي، يحدث في ملاعب كرة القدم، وعلمت من زملائي أنه بحث عني بعد المباراة في غرف خلع الملابس ليعتذر لي، وكذلك تلقيت اتصالًا من سعود كريري؛ مدير الكرة بالهلال، ليعتذر لي عما حدث، وأخبرته أنني مسامح الجميع، ولا يوجد ما يدعو للغضب، لأن هذه لاحتكاكات واردة".

وأضاف: "تلقيت كذلك اتصالًا من جوميس أمس السبت، وأكد لي أنه لم يكن يتعمد إصابتي وأنه بحث عني للاعتذار بعد المباراة، وأخبرته أنني مسامحه، وأوضحت له أن مثل هذه المواقف واردة في المباريات الحماسية والكبيرة، وتوجهت له بالشكر على اهتمامه بالتواصل معي للاعتذار".

يذكر أن الكلاسيكو انتهى بفوز النمور بثنائية نظيفة، سجلها عبد المحسن فلاته وسعود عبد الحميد، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، فيما يتصدر الأزرق الجدول برصيد 48 نقطة، متفوقًا في المواجهات المباشرة على الشباب؛ صاحب الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.