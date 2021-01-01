غياب الدوسري عن الهلال؟ .. لا اتزان مسبقًا لكن الآن لا داعٍ للقلق

ما هو تأثير غياب سالم الدوسري؟ ومن البديل الأنسب؟

إذا كنت تريد أن تعلم أهمية لاعب هذه الحلقة، فيمكنك فقط البحث في تصريحات أي لاعب أجنبي أو مدرب بالدوري السعودي، عند سؤاله عن أكثر لاعب سعودي يمكنه الاحتراف في أوروبا خلال الفترة الحالية، ستجده مشتركًا بين الجميع، يتم ذكره على رأس القائمة إنه سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال، والذي يعد أحد أفضل اللاعبين المحليين في السنوات الأخيرة، وينافس الأجانب على الأفضل.

لسوء حظ روجيرو ميكالي؛ المدير الفني للزعيم، أنه يخسر لاعب كالدوسري قبل الكلاسيكو أمام الاتحاد، المقرر إقامته بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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فوز الأزرق في الكلاسيكو يعني اقترابه من حصد اللقب، ودافع معنوي كبير في ظل المنافسة القوية مع الشباب، فيما سيبتعد عن العميد بفارق تسع نقاط، ليكون رصيده 51، ويتجمد النمور عند 42 نقطة، فيما يحتل الليث الأبيض الوصافة قبل هذه الجولة برصيد 45 نقطة.

في السطور التالية نستعرض تأثير غياب الدوسري عن كتيبة ميكالي وما قدمه خلال الموسم الجاري..

أرقام الدوسري بالدوري السعودي في الموسم الجاري:

جناح الزعيم شارك في 20 مباراة، سجل ستة أهداف، وصنع اثنين آخرين، فيما أهدر خمس فرص محققة للتهديف.

أما على مستوى صناعة الفرص، فالدوسري في العشر الأوائل بقائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص بالموسم الجاري، إذ صنع 37 فرصة.

يتفوق كذلك صاحب الـ29 عامًا من بين زملاء فريقه في دقة التسديد على المرمى، إذ سدد 43 مرة، منها 16 بين القوائم الثلاث، ليأتي في المركز الثاني بدقة التسديد بعد المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس.

بينما تصل دقة تمريراته إلى نسبة 84.74%، حيث مرر 924 تمريرة، منها 783 ناجحة، ولمس الكرة في منطقة جزاء الخصم 114 مرة.

الأزرق دون الدوسري .. فريق غير متزن

في غياب الجناح الأيسر عن الزعيم يفقد فريقه أربع نقاط، إذ غاب عن مباراتين أمام الأهلي، تعادل بها فريقه 0-0، وخسر الأزرق الأخرى أمام أبها بنتيجة 3-2، فيما كان قد غاب عن مواجهتي العين والنصر، وانتصر بهما فريقه.

وعلى مستوى الهجوم، سجل فريقه في الأربع مباريات التي غاب عنها خمسة أهداف فقط، وهو معدل أهداف قليل بالنسبة لما اعتاد عليه الهلال، فيما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف.

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من البديل الأنسب للدوسري في الكلاسيكو؟

رغم عدم الاختلاف عن مدى أهمية الدوسري في تشكيل الهلال، لكن لن يكون الأمر صعبًا في غيابه حاليًا..

إذا كنا سنتحدث قبل أشهر، سيكون الحديث عن المأزق الذي وضعت إصابة الدوسري به ميكالي، من حيث إمكانية البحث عن بديل مناسب له، لكن حاليًا ومع وجود الأرجنتيني لوسيانو فييتو، فيمكنه لعب هذا الدور بجدارة.

فييتو عندما انضم للأزرق في الميركاتو الصيفي 2020، كان هناك علامات استفهام كثيرة على ما يقدمه، ولم يكن مرحبًا بوجوده في التشكيل الأساسي، لكن في الفترة الأخيرة تطور الأرجنتيني كثيرًا، وأصبح وجوده في الملعب بكل مباراة مطلب جماهيري.

فييتو مركزه الأصلي مهاجم ثانٍ، تحت الفرنسي بافيتمبي جوميس، وهو المركز الذي خاض به 11 مباراة مع الهلال، ساهم في هدفين مع فريقه، بواقع تسجيله هدف وحيد، وصناعة آخر.

لكن يظهر فييتو أكثر تفوقًا في مركز الجناح الأيسر، فعندما تم الدفع به فيه في سبع مباريات، كانت مساهمته في خمسة أهداف، فسجل هدفين، وصنع لزملائه ثلاثة أهداف أخرى.

فييتو هو الخيار الأنسب ليس بحسب أرقامه فقط، إنما يأتي من كونه اللاعب الوحيد في الهلال الذي يتم الدفع به في مركزي المهاجم الثاني والجناح الأيسر بتبادل بينهما، فليس هناك خيار آخر أمام ميكالي، ولحسن حظه أنه خيار لن يشعره بصورة كبيرة بغياب الدوسري.

ويمكن تعويض غياب فييتو عن مركز المهاجم الثاني، بالدفع بصالح الشهري، تحت جوميس، ليشكل الثلاثي خطورة كبيرة على دفاعات الاتحاد، خاصة مع غياب ثنائي قلب الدفاع الأساسيين أحمد حجازي وزياد صحفي، الذي سيشكل ثغرة كبيرة في صفوف العميد.