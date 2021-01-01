الكشف عن تفاصيل إصابة هوساوي ومدة غيابه عن الاتحاد

المدافع كان قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الهلال

أفادت المصادر الصحفية المتابعة للأحداث داخل نادي الاتحاد السعودي أن الفحوصات الطبية التي أجراها مدافع الفريق "عمر هوساوي" على موضع إصابته في الحوض أكدت حاجته للراحة والعلاج لمدة أسبوعين تقريبًا.

المدافع السعودي كان قد غادر مباراة الاتحاد أمام الهلال في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعد 11 دقيقة من بدايتها إثر إصابته في الحوض نتيجة احتكاك مع بافيتمبي جوميس مهاجم الفريق الضيف.

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الاتحاد كان قد نجح في هزيمة الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي بهدفين دون رد ليُقلص الفارق معه في الصدارة إلى 3 نقاط قبل 5 جولات من النهاية، ويستعد حاليًا لمواجهة الباطن يوم الخميس القادم ضمن الجولة الـ26 من البطولة.

صحيفة الاقتصادية السعودية أكدت غياب هوساوي عن مواجهة الباطن، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 10-14 يومًا قبل العودة إلى التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات، وبذلك ينضم اللاعب إلى زميله مارسيلو جروهي الغائب عن المباراة القادمة للإيقاف.

الاتحاد سيستعيد خلال اللقاء مدافعيه أحمد حجازي وزياد الصحفي بعد غيابهما عن مواجهة الهلال للإيقاف.