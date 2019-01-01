سييرا: التعادل جيد لنا والهلال مُجبر على الفوز في الإياب

المدرب التشيلي يرى أن فريقه يستحق الفوز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، عن رضاه عن نتيجة التعادل أمام الهلال، مؤكدًا أن فريقه لديه فرصة كبيرة في لقاء الإياب.

الفريقان تعادلا سلبيًا دون أهداف على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

وقال سييرا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "في حسابات مباراتي الذهاب والإياب التعادل السلبي نتيجة إيجابية، حيث أن تسجيلنا لهدف في العودة سيُجبر الهلال على اللعب من أجل الفوز حتى يتأهل، وعلى الرغم من ذلك أرى أننا كنا نستحق الفوز وأضعنا عديد الفرص".

وأضاف: "المنافسة كانت حامية بالملعب، حصلنا على فرص كثيرة ودافعنا بشكل جيد، وكلا الفريقان لديهما فرص في لقاء الإياب".

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يذكر أن لقاء الإياب من المنتظر أن يُقام في 17 من سبتمبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.