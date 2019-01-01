فيديو - "أعيدوها" جمهور اتحاد جدة يحمس لاعبيه قبل لقاء الهلال

العميد في مواجهة صعبة أمام الهلال الليلة لحجز مقعد في دور الأربعة بدوري الأبطال

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

وجه جمهور نادي اتحاد جدة رسالة حماسية للاعبيه قبل انطلاق مواجهته أمام الهلال، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الفريقان يلتقيان حاليًا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وجهز جمهور العميد "تيفو" خاص للقاء.

وأنشد جمهور النمور أهازيجه الخاصة مع نزول اللاعبين على أرض الملعب، مع رفع تيفو يحمل رسالة "أعيدوها".

وتشير رسالة إلى مطالبة اللاعبين بإقصاء الزعيم من البطولة كما فعلوا من قبل عام 2011 بهزيمتهم في ربع النهائي، بجانب تكرار التتويج بلقب البطولة مثلما حصلوا عليها من قبل عامي 2004 و2005.

يذكر أن لقاء الإياب من المنتظر أن يُقام في 17 من سبتمبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

الزعيم وصل إلى ربع النهائي بعد أقصى أهلي جدة بالفوز عليه برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في حين جاء تأهل العميد على حساب ذوب آهن أصفهان الإيراني بهزيمته بسداسية مقابل أربعة أهداف في مجموع المباراتين.