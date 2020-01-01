ويلفريد بوني: تسببت في الهزيمة أمام الهلال.. اعتذر لجمهور الاتحاد

المهاجم الإيفواري كان الأسوأ في الكلاسيكو

توجه الإيفواري ويلفريد بوني؛ مهاجم اتحاد جدة السعودي، بالاعتذار لجمهور ناديه على ما قدمه خلال لقاء الكلاسيكو أمام الهلال، مؤكدًا أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة.

الزعيم هزم العميد في الكلاسيكو بهدف وحيد، سجله البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 3+90، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع تقرير المباراة)

الإيفواري قدم مباراة سيئة للغاية، حيث أهدر انفرادًا صريحًا، بجانب تسبب في ضربة الجزاء في اللحظات الأخيرة، التي جاء بعدها الهدف.

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وقال بوني، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية" عقب المباراة: "نحن لا نستحق الخسارة، أنا حزين للغاية من نفسي، فقد تسببت في ضربة جزاء وأهدرت فرصة هدف".

وأضاف: "نحن أضعنا فرص وسجلنا هدفًا، لكن تم احتسابه تسلل، لا نستحق الهزيمة أبدًا، واعتذر لجمهور الاتحاد".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الأزرق إلى النقطة 44 في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب الوصافة، بينما تجمد رصيد النمور عند النقطة 22 في المركز الـ12 بجدول الترتيب.