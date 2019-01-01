ماميتش ينتظر موقف الثلاثي المصاب لتحديد شكل الهجوم أمام الاتحاد

مباراة كبرى منتظرة في الجولة القادمة من الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد الهلال لمواجهة الاتحاد مساء الخميس القادم في قمة الجولة الـ21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويترقب المدرب زوران ماميتش موقف الثلاثي المصاب لتحديد شكل الهجوم، وإن كان سيلعب بطريقة 4-3-3 أم سيُغيرها بناءً على اللاعبين المتاحين للمباراة.

ومن المتوقع أن يُصدر الجهاز الطبي للزعيم خلال الساعات القادمة قراره بشأن إمكانية خوض الثلاثي جوناثان سوريانو ونواف العابد وعبد الله عطيف المباراة من عدمها.

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وفي حال كان سوريانو جاهزًا، سيلعب ضمن المثلث الهجومي بجانب بافيتمبي جوميز وسيباستيان جيوفينكو، فيما سيتواجد الثنائي السعودي في وسط الملعب.

يُذكر أن الهلال يتصدر بطولة الدوري السعودي برصيد 49 نقطة ويُطارده النصر بشراسة وقد أصبح على بُعد 6 نقاط.