محمد البريك: كنا نطمح للفوز، لكن التعادل عادل

مباراة مثيرة منتظرة مساء اليوم

أبدى محمد البريك مدافع الهلال رضاه عن نتيجة التعادل أمام الاتحاد مساء اليوم ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

مباراة استاد الملك فهد الدولي جاءت مثيرة وجميلة وقد انتهت بالتعادل 1-1، إذ افتتح عبد الرحمن العبود التسجيل للضيف القادم من جدة ونجح البديل صالح الشهري في إدراك التعادل لأصحاب الملعب في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

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البريك أكد خلال تصريحاته المقتضبة للقناة السعودية الرياضية أن هدفهم كان الفوز والنقاط الثلاثة، لكنهم واجهوا فريقًا جيدًا جدًا.

مضيفًا "كانت مباراة صعبة على الفريقين، كنا نطمح للفوز والابتعاد بالصدارة عن المنافسين، لكننا واجهنا فريقًا جيدًا هو الاتحاد وأظن أن التعادل عادل".

البريك لعب الشوط الأول في الجانب الأيسر من الدفاع تعويضًا لغياب ياسر الشهراني ومدالله العليان، لكنه عاد لمركزه الأصلي في الجانب الأيمن في الشوط الثاني بعدما فضل المدرب رازفان لوشيسكو نقل أمير كردي من اليمين لليسار.

اللاعب الدولي السعودي قال عن ذلك "المدرب طلب مني اللعب في الجانب الأيسر نظرًا لإصابة الشهراني والعليان وعدم وجود البديل المناسب، صحيح أنه ليس مركزي لكني جاهز لخدمة الفريق في أي مكان".