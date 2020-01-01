الاتحاد محروم من إتمام صفقات جديدة في يناير

مباراة مثيرة منتظرة مساء اليوم

يسعى الاتحاد للحفاظ على مسيرته الممتازة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم، وذلك بتوفير كافة احتياجات المدرب فابيو كاريلي، لكن يبدو أن ذلك سيكون صعبًا جدًا.

العميد الذي يمتلك 15 نقطة في جدول الترتيب سيُحرم على الأرجح من إتمام أي صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، والذي سيبدأ في السابع من يناير المقبل، وذلك بسبب شهادة الكفاءة المالية.

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صحيفة الرياضية السعودية أشارت إلى صعوبة حصول الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية التي أقرتها وزارة الرياضة السعودية والتي تسمح له بإجراء التعاقدات وقيد اللاعبين الجدد في فترة الانتقالات الشتوية.

ويعود ذلك لوجود عدة التزامات مالية على النادي لبعض الأطراف المحلية والخارجية، وعلى الأرجح لن يستطيع النادي سدادها خلال الأيام القليلة المتبقية في عام 2020، حيث يُعد الـ31 من ديسمبر الجاري هو آخر موعد للأندية لتقديم الأوراق الخاصة بالكفاءة المالية.

وتُطالب أندية القادسية والفيصلي والاتفاق النادي الغربي بـ20 مليون ريال سعودي تقريبًا هي مستحقات ناتجة عن ضم الاتحاد كلًا من هارون كمارا وعبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي وحمدان الشمراني.

هذا بجانب وجود مستحقات مالية متأخرة لدى عدد من الأطراف الخارجية، والنادي مطالب كذلك بتسديد مستحقات ورواتب لاعبيه وعناصر أجهزته الفنية والإدارية والطبية عن شهر أكتوبر الماضي، وإن كانت تلك المستحقات هي العقبة الأسهل نظرًا لتسديد الإدارة برئاسة أنمار الحائلي المستحقات والرواتب حتى شهر سبتمبر الماضي.