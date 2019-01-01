بالزي السعودي - جوميس يحتفل بتأهل الهلال لنصف النهائي
احتفل الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، بطريقة خاصة بعد نجاح الزعيم في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
الزعيم وصل لنصف النهائي بعدما تغلب على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، بعدما كان قد انتهى الذهاب بينهما بالتعادل السلبي.
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ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية فيديو للفرنسي أثناء خروجه من ملعب جامعة الملك سعود مرتديًا الزي السعودي، وتجمع الأطفال حوله لاتخاذ صورًا تذكارية معه.
🎥 #فيديو_الرياضية|— صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) September 17, 2019
جوميز يغادر ملعب الجامعة مرتدياً الثوب السعودي.. pic.twitter.com/otBI5qvVCH
يذكر أن الزعيم يلاقي السد القطري في نصف النهائي، بعدما أقصى الأخير النصر السعودي بالأمس بالفوز أمامه برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ومن المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزعيمين في الأول من أكتوبر المقبل، على استاد جاسم بن حمد، بينما يُقام الإياب في 22 من الشهر نفسه.