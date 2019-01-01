بالزي السعودي - جوميس يحتفل بتأهل الهلال لنصف النهائي

الأسد الفرنسي شارك في لقاء الاتحاد، لكنه لم يُسجل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

احتفل الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، بطريقة خاصة بعد نجاح الزعيم في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الزعيم وصل لنصف النهائي بعدما تغلب على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، بعدما كان قد انتهى الذهاب بينهما بالتعادل السلبي.

السد × الهلال - إنذار لزعيم قطر .. الأزرق "مرتاح"!

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية فيديو للفرنسي أثناء خروجه من ملعب جامعة الملك سعود مرتديًا الزي السعودي، وتجمع الأطفال حوله لاتخاذ صورًا تذكارية معه.

يذكر أن الزعيم يلاقي السد القطري في نصف النهائي، بعدما أقصى الأخير النصر السعودي بالأمس بالفوز أمامه برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزعيمين في الأول من أكتوبر المقبل، على استاد جاسم بن حمد، بينما يُقام الإياب في 22 من الشهر نفسه.