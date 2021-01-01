رئيس الاتحاد يحسم مستقبل حجازي، ويكشف القيمة الضخمة لمكافأة الفوز على الهلال

حديث مطول مع أنمار الحائلي

قال أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي أنه توقع الفوز على الهلال في مباراة الفريقين الأخيرة ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، كما حسم مستقبل مدافع الفريق أحمد حجازي.

الاتحاد هزم الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي بهدفين دون رد ليُقلص الفارق معه في الصدارة إلى 3 نقاط قبل 5 جولات من النهاية.

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الحائلي حل ضيفًا على برنامج الدوري مع وليد الذي يُقدمه الإعلامي وليد الفراج، وقد أشاد خلال حديثه بالمدير التنفيذي للفريق "حامد البلوي" مشيرًا إلى أن حماسه الكبير ينعكس إيجابيًا على اللاعبين.

وأضاف "ما يفعله حامد البلوي في المدرجات والخط الخارجي للملعب انعكس إيجابيًا على اللاعبين وزاد من حماسهم في الملعب، بجانب أنها تُعطيهم انطباعًا أن هناك شخصًا يُدافع عنهم، خاصة في ظل غياب الجماهير وما يحدث من الحكام وتقنية الفيديو أحيانًا".

تابع عن مواجهة الهلال "الاتحاد لا يعترف بالنقص في صفوفه، نحن فريق بطل ولدينا أبطال في أرض الملعب، توقعت الفوز على الهلال رغم الظروف الصعبة للفريق، لأننا تعاهدنا جميعًا كإداريين ولاعبين ومدربين على تقديم موسم قوي وإسعاد الجماهير".

#الدوري_مع_وليد | أنمار الحائلي - رئيس نادي #الاتحاد: الأقرب في التعامل مع الاتحاد.. الهلال ثم الشباب ثم النصر ثم الأهلي.. أشكر جمهور الاتحاد والكرة الآن في ملعبكم ومحتاجين وقفتكم.#قناة_SBC pic.twitter.com/DuDkwIJjlv — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 11, 2021

الرئيس تحدث عن الوضع المالي الصعب للاتحاد ورغبته في وقوف الجماهير والداعمين بجانبه، مشيرًا أن اللاعبين لا يتسلمون حاليًا إلا مكافآت الفوز وهي ليست بالقليلة ، إذ قال "نحن لم ندفع الرواتب منذ 4 أشهر لكننا نمنح اللاعبين مكافآت الفوز بالمباريات وتلك ليست مبالغ قليلة".

تابع "أقل مكافأة فوز تبلغ مليون ريال سعودي، وتزداد أحيانًا إلى 1.7 مليون، وقد بلغت مكافأة الفوز على الهلال مليوني ريال سعودي، اللاعبون يستحقون تلك المكافآت لجهدهم الكبير في الملعب وتحملهم الأزمة المالية وصبرهم على عدم حصولهم على رواتبهم، ونحن ندفع المكافآت بدلًا من الرواتب لأنها أقل كثيرًا في القيمة المالية، إذ فاتورة الرواتب عالية جدًا".

الحائلي تطرق للحديث عن التحكيم، مؤكدًا ثقته بالحكام السعوديين، وقد علل عدم طلب النادي لحكام أجانب لمبارياته الخمسة الأخيرة في الدوري السعودي بالقول "لدينا ثقة كبيرة في الحكم السعودي، الأخطاء واردة دون شك لكن الحكام أظهروا كفاءة كبيرة، بجانب أن الظروف الصعبة الخاصة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا تجعل جلب حكام أجانب إلى هنا صعبًا للغاية".

أخيرًا أشاد الحائلي بالمدافع المصري أحمد حجازي، موضحًا أن نائبه أحمد كعكي لم يكن مصدقًا أن الاتحاد سينجح بالتعاقد معه، خاصة في ظل تواجده في الدوري الإنجليزي الممتاز ونجاحه هناك.

مضيفًا "حجازي قدم إضافة كبيرة للنادي، سواء داخل الملعب أو في غرفة الملابس، وجوده ساعد على وحدة اللاعبين وقد أضاف لروح الفريق، أحيانًا كثيرة أتحدث معه بشكل مباشر عن بعض الجوانب الخاصة بالفريق، وأفعل هذا كذلك مع فهد المولد وعمر هوساوي وعبد الإله المالكي وغيرهم من نجوم الفريق. كلنا أخوة في الفريق وقد تعاهدنا على إسعاد الجماهير هذا الموسم".

وعن مستقبله، قال "أحمد حجازي بالتأكيد في الاتحاد الموسم القادم".

يُشار إلى أن حجازي يُقدم موسمًا مذهلًا في الدوري السعودي ويُعد من جانب الكثيرين أفضل مدافعي البطولة، سواء على صعيد الأداء الفني والبدني أو الشخصية القيادية والحضور في الملعب.