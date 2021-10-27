الشهراني × إليوسكي .. جاء المقدوني ليقضي على أسطورة ظهير الهلال؟

الدعوات كلها حاليًا مقتصرة على لحاق ظهير الزعيم بكلاسيكو الأهلي

"الشهراني أفضل ظهير أيسر في المملكة السعودية سواء من بين اللاعبين المحليين أو الأجانب"، "الشهراني يتفوق على الجميع"، عبارات ترددت كثيرًا خلال المواسم الأخيرة، مدحًا في ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال السعودي، اللاعب الذي لا يختلف عليه اثنان، فمن كالشهراني في الزعيم أو بالمنتخب السعودي؟!

لكن لعنة الإصابات تطارده بالموسم الجاري كثيرًا، فما يلبس أن يعود من إصابة حتى يدخل في أخرى، ما أبعده عن الصورة إلى حد ما بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجاري، خاصةً وأن الهلال والمنتخب السعودي يعانيان من نقص عددي وجودة في مركز الظهير الأيسر.

الآن دعوات جمهور الزعيم كلها مقتصرة على لحاق الشهراني للكلاسيكو المنتظر بين الهلال والأهلي، المقرر إقامته بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما اطمأن الجمهور على عودة الثنائي سالم الدوسري والبيروفي أندريه كاريلو، للتدريبات الجماعية، بعدما اكتمل شفائهما من الإصابات التي لحقت بهما.

حتى الآن التقارير تشير إلى أن الجهاز الطبي يرفض المخاطرة باللاعب والدفع به في اللقاء، إذ أنه حتى الأمس لم يشارك في التدريبات الجماعية بعد، لكن هناك أمنيات بدخوله في المران الجماعي الليلة، ومن ثم اللحاق باللقاء حتى ولو من مقاعد البدلاء في البداية.

لذلك دعونا نجري مقارنة رقمية بينه وبين نظيره في الراقي المقدوني إزجان إليوسكي، اللاعب الذي خطف الأنظار بعدما انضم للفريق الجداوي في الميركاتو الصيفي الماضي..

ماذا قدم ياسر الشهراني مع الهلال في دوري الموسم الجاري؟

ظهير أيسر الزعيم خاض خمس مباريات فقط من أصل سبع خاضها فريقه في الدوري حتى الآن بواقع 331 دقيقة، إذ أنه غاب أكثر من مرة بسبب كثرة الإصابات، ونجح خلالها في صناعة هدفين لزملائه، وخلق ثلاث فرص أخرى، لم تُستغل للتهديف.

على مستوى التسديدات، لم يسدد الشهراني سوى تسديدتين فقط، لم تكن أي منها بين القوائم الثلاث، أما تمريراته فمرر 191 تمريرة، بنسبة دقة 80.1%.

عرضيات أفضل ظهير أيسر محلي حاليًا 19 عرضية، منها 4 فقط صحيحة، بينما مراوغاته خلال الخمس مباريات فهما اثنتين، واحدة منهما فقط مكتملة.

من جانب المواجهات الثنائية، دخل الشهراني 28 مواجهات، تفوق في 16 منها، أما بالالتحامات الهوائية فقد نجح في 5 من أصل 11 التحام.

بالحديث عن تشتيت الكرة من مناطق الخطورة، فقد شتت الشهراني الكرة خمس مرات، فيما منع تسديدة واحدة، وأوقف سبع هجمات للخصوم.

ماذا قدم إليوسكي مع الأهلي في دوري الموسم الجاري؟

المقدوني خاض 8 مباريات من أصل 9 لعبها الراقي حتى الآن بواقع 715 دقيقة، نجح خلالها في إحراز هدفين، وصناعة هدفين آخرين، فيما خلق 20 فرصة لزملائه، لم تترجم إلى أهداف.

من ناحية التسديدات، فقد سدد إليوسكي 13 تسديدة، منها 5 بين القوائم الثلاث، أما دقة تمريراته فوصلت نسبتها إلى 81.36% من خلال 381 تمريرة مررها.

أرسل إليوسكي 69 عرضية خلال الثماني مباريات، منها 15 صحيحة، أما مراوغاته فوصلت إلى 18 مراوغة، منها 9 مكتملة.

من جانب المواجهات الثنائية، دخل إليوسكي 97 مواجهة، نجح في 52 منها، بينما في الالتحامات الهوائية تفوق في 10 من أصل 16 التحام.

أما تشتيت الكرة من مناطق الخطورة، فقد شتتها إزجان 4 مرات، وأوقف 22 هجمة للخصوم.

هل جاء المقدوني ليقضي على أسطورة الشهراني؟

تُظهر الأرقام أعلاه الفارق الكبير بين ما يقدمه إليوسكي مع الأهلي والشهراني مع الهلال، مع الوضع في الاعتبار فارق المباريات بينهما، بالطبع خاض الأول ثلاث مباريات أكثر من الثاني، وكذلك كون إليوسكي خاض خلال 3 مباريات على فترات مهام بمركز الجناح الأيسر، لكن بتفصيل الأرقام يظهر التالي..

يخلق الشهراني 0.6 فرصة لزملائه في كل مباراة، بينما يخلق إليوسكي معدل 2.5 فرصة في المباراة الواحدة.

كذلك إقدام إزجان على التسديد على المرمى أكثر بكثير مقارنة بمحاولات الشهراني، إذ أن الأول يسدد بمعدل 1.6 تسديدة في المباراة الواحدة، مقابل 0.4 للثاني.

الفارق كبير أيضًا بينهما من ناحية العرضيات التي يرسلها كليهما، وكذلك المراوغات، فيتفوق المقدوني على ظهير الزعيم.

لكن بالتغاضي عن الأرقام، فهناك جانب آخر يجب الحذر منه في إليوسكي ألا وهو "الاستفزاز"، ظهر المقدوني بطريقة مستفزة للغاية خلال ديربي جدة أمام الاتحاد، وبالفعل نجح في إخراج بعض لاعبي العميد من التركيز في اللقاء، وهي نفسها الطريقة التي كان يتبعها البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط النصر السابق، خلال مواجهات العالمي مع الزعيم، لذلك يجب توخي لاعبي الأزرق الحذر لعدم الانسياق وراء محاولات ظهير الراقي في تشتيت تركيزهم.

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