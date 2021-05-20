موقف كريري اعتبره البعض مخالفة ومنهم من فسره بالروح الرياضية

أشعل سعود كريري؛ مدير الكرة بنادي الهلال السعودي، مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقطته مع عبد الرحمن غريب؛ لاعب الأهلي، ما اعتبره البعض يستحق العقوبة.

الزعيم حقق الفوز أمس الأربعاء، أمام الراقي، بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اقرأ أيضًا | المزايدات بالدوري السعودي .. كسر عظام ونهايتها اللجان القضائية!

وانتشرت لقطة بعد نهاية المباراة، لغريب رفقة كريري وفهد بن نافل؛ رئيس الهلال، وهم يتصافحون، وتبادل الأول والثاني الحديث، مما فسره البعض أنها محاولات لجلب لاعب الراقي للأزرق، وهناك من فسره بأنه تعبير عن الروح الرياضية.

الإعلامي الرياضي محمد النمري، كتب تعليقًا على الفيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مفاوضات اداري الهلال للاعبين الخصوم تتكرر !، وسبق أن فعلها مع لاعب أهلاوي ، على إدارة الاهلي أن تتجه للبحث في الأمر".

واختتم: "مايفعله مخالفة صريحة تستوجب العقوبة ، وغريب عنده الخبر اليقين".

مفاوضات اداري #الهلال للاعبين الخصوم تتكرر !

وسبق أن فعلها مع لاعب أهلاوي ، على إدارة #الاهلي أن تتجه للبحث في الأمر ..

مايفعله مخالفة صريحة تستوجب العقوبة ، وغريب عنده الخبر اليقين .. — محمد النمري 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) May 20, 2021

فيما جاء تعليق سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر: "بعد نهاية مباراة الاتحاد والنصر في العام الماضي، اخترعوا قصة مفاوضات المشرف السابق للنصر مع النجم فهد المولد، القصة تم تأليفها و فبركتها لضرب علاقة النصر الاتحاد، فالحادثة وهمية و مخجلة، ماذا عن مصافحة عبدالرحمن غريب لإدارة الهلال".

#هات_إذنك

بعد نهاية مباراة الاتحاد و النصر في العام الماضي

••اخترعوا "قصة" مفاوضات المشرف السابق للنصر مع النجم فهد المولد

••القصة تم تأليفها و فبركتها لضرب علاقة النصر الاتحاد

•فالحادثة وهمية و مخجلة

•ماذا عن مصافحة عبدالرحمن غريب لإدارة الهلال pic.twitter.com/R6JgAGNyrj — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) May 20, 2021

يذكر أن اللاعب صاحب الـ23 عامًا مرتبط بعقد مع الراقي ينتهي بنهاية موسم 2022-2023.

وخاض غريب بالموسم الجاري 30 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها سبعة أهداف، وصنع أربعة آخرين.