خلاف بين الهلال والأهلي في اجتماع الرابطة ورينارد يعارض اقتراح الأندية!

رينارد يعارض اقتراح الأندية

شهد اجتماع لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، الذي عُقد أمس الثلاثاء، خلافًا في وجهات النظر بين ممثلي ناديي الهلال والأهلي.

أحمد الراشد؛ رئيس لجنة المسابقات قاد الاجتماع في حضور الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للفريق، بجانب ممثلي الأندية، بواقع مدرب وإداري من كل نادٍ.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن فهد المفرج؛ ممثل نادي الهلال، طلب تقديم موعد انطلاق الموسم الجديد 2021-2022 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، من ثلاثة إلى أربعة أيام.

فيما واجه رأي المفرج اعتراضًا من محمد شلية؛ ممثل الأهلي، الذي طلب تأخير الموعد لثلاثة أيام أو أربعة، من أجل إراحة لاعبي المنتخب الأولمبي، المشاركين مع الفريق الأول في أنديتهم.

على جانب آخر، اعترض رينارد على مقترح عدد من الأندية بخوض كأس العرب بالمنتخب السعودي الرديف، مؤكدًا على ضغط مباريات المنتخب السعودي الأول، وأن الأندية ستراعي هذا الضغط وفق الروزنامة القارية والدولية.

يذكر أن الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين من المقرر أن ينطلق في 12 من أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن ينتهي في أواخر مايو 2022.

ويتبقى ست جولات فقط على نهاية الموسم الجاري، ويتصدر حتى الآن الهلال جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، يليه الشباب بـ45 نقطة، ثم الاتحاد 42 نقطة، مع بقاء ست جولات على ختام الموسم.