حكم عماني لقمة الهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا

حكم لقاء الذهاب عُين رسميًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا تعيين الحكم العُماني أحمد الكاف لإدارة ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا بين الأهلي والهلال.

ويُقام لقاء الذهاب بين الفريقين السعوديين يوم الثلاثاء 6 أغسطس القادم على ملعب الجوهرة المشعة، فيما يستضيف ملعب جامعة الملك سعود مباراة الإياب في 13 أغسطس.

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ويُعد أحمد الكاف أحد أفضل الحكام الآسيويين حاليًا، وقد أدار 24 مباراة في دوري أبطال آسيا أبرزها إياب نهائي النسخة الأخيرة بين بيرسبوليس الإيراني وكاشيما إنتلرز الياباني وقد انتهت بالتعادل السلبي وتتويج الفريق الياباني باللقب مستفيدًا من انتصاره ذهابًا 2-0.

وأثار الكاف الكثير من الجدل في نسخة العام الجاري من البطولة، حين اتهمه مدرب ومسؤولو ولاعبو الزوراء العراقي بالتسبب في خروجهم من البطولة نتيجة أخطائه -على حد وصفهم- في مباراة الفريق الحاسمة ضد النصر السعودي في دور المجموعات، والتي خسرها الفريق بنتيجة 2-1.