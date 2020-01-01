نجم الوحدة: الهلال الأفضل لكنني أميل للعب للأهلي لهذا السبب

إنسيلمو نجم الوحدة يشيد بمدربه كارينيو

اختار البرازيلي إنسيلمو؛ محترف الوحدة السعودي، اللعب لأهلي جدة عقب نهاية عقده مع فرسان مكة، وإن كان يرى أن الهلال هو أفضل فريق بالمملكة.

وأشاد المحترف البرازيلي بمدرب فريقه كارينيو، مؤكدًا أنه أحدث تغييرات مفيدة في الفريق، وتحديدًا بعدما دفع به في مركزه المفضل.

وقال إنسيلمو، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "عندما حضر المدرب كارينيو قام بتغيير بعض المراكز، ووضعني في المركز الذي أفضله وهو مركز رقم 6، وأنا جاهز للعب في أي خانة يحددها المدرب".

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وأضاف: "طريقة كارينيو جعلتنا نغير من طريقة لعبنا، وحتى في التدريبات هناك طريقة مختلفة".

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البرازيلي تابع متحدثًا عن نفسه: "الكثيرون يقولون لي لك طريقة مميزة، وبالفعل البرود هو طريقتي، فيجب أن يتحلى أي لاعب بالصبر، لأن الاستعجال يولد الأخطاء".

بسؤاله عن الأفضل في الدوري السعودي، اختار: "الهلال هو الأفضل، وأقوى الفرق التي واجهتها هي الهلال والنصر، وأفضل لاعب سعودي هو سالم الدوسري، وجوليانو لاعب النصر، هو أفضل محترف بالسعودية".

واختتم بتحديد موقفه من أي الأندية يفضل اللعب لها بعد نهاية عقده مع فرسان مكة؛ الهلال أم النصر أم الاتحاد أو الأهلي؟: "من الصعب الإجابة الآن، لأنني لا زلت لاعبًا في الوحدة، لكن بما أنه سؤال افتراضي سأختار الأهلي، لتعود عائلتي على الأجواء هنا في جدة".

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا يلعب للوحدة منذ صيف عام 2018، حيث انضم له قادمًا من إنترناسيونال البرازيلي.

وخاض إنسيلمو الموسم الجاري 20 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع اثنين.