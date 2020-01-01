عقوبات ضد الهلال والأهلي والشباب من لجنة الانضباط

الجمهور تسبب في عقوبات الزعيم والليث الأبيض

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء، ستة قرارات ضد أندية الهلال والأهلي والشباب والحزم والوحدة.

عقوبات الهلال والحزم جاءت على إثر المباراة التي جمعت بينهما في 26 من ديسمبر الماضي، ضمن الجولة الـ13، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

قرار اللجنة تضمن تغريم الهلال 30 ألف ريال غير قابل للاستئناف، نظرًا لقيام جماهيره بقذف سبع علب مياه في اتجاه الملعب، عقب نهاية المباراة.

أما الحزم فتم تغريمه 10 آلاف ريال في قرار غير قابل للاستئناف أيضًا، لإلقاء جماهيره زجاجتي مياه في نهاية اللقاء.

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بينما عوقب الراقي والليث الأبيض على إثر المباراة التي جمعتهما في 28 من ديسمبر الماضي، ضمن الجولة الـ13، وفاز بها الشباب بهدف وحيد.

غُرم الأهلي 33.750 ريال، لتأخر نزول لاعبيه إلى أرض الملعب، مما تسبب في تأخر بدء اللقاء لمدة دقيقة و21 ثانية، ولهذا السبب أيضًا عوقب الشباب بغرامة قدرها 15 ألف ريال، بجانب 30 ألف ريال، لقيام جمهوره بقذف ست عصى بلاستيكية باتجاه لاعبي الراقي في نهاية المباراة.

فيما جاء القرار الأخير بتغريم لاعب الوحدة أنسليمو داسيلفا 20 ألف ريال، لدخوله غرفة خلع الملابس في مواجهة الفيصلي، وهو غير مسجل في كشف المباراة الرسمي.

الوحدة كان قد انتصر على الفيصلي في 27 من ديسمبر الماضي، بهدف وحيد، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.