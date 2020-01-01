رسميًا - كاف يعاقب الهلال السوداني ويعتمد نتيجة التعادل أمام الأهلي

الأهلي رفض شكوى النادي السوداني، لكنه مع ذلك لم يسلم من العقوبات

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميًا اليوم الثلاثاء، قراراتها بشأن أزمة مواجهة الأهلي المصري أمام الهلال السوداني.

المباراة أقيمت في الأول من فبراير الجاري، على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان السودانية، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وشهدت الدقيقة 74 من عمر اللقاء اقتحام أحد الجماهير للملعب في محاولة للاعتداء على لاعبي المارد الأحمر، قبل أن تتدخل قوات الجيش والشرطة السودانية وتسيطر على الوضع، ليعود الحكم لاستكمال المباراة بعد إيقاف دام لمدة تسع دقائق و30 ثانية.

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لجنة الانضباط قررت اعتماد نتيجة المباراة بالتعادل، استنادًا على تقرير الحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار المباراة، وأكد أنها انتهت بطريقة طبيعية.

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بينما تقرر أن يتم عقاب الهلال بناءً على الصورة التي نقلتها شاشات التليفزيون، إذ قررت لجنة الانضباط حرمانه من جماهيره لمدة أربع مباريات في البطولات الإفريقية، مع تغريمه 100 ألف دولار، منها 50 ألف مع إيقاف التنفيذ بشرط عدم إدانته في حوادث مماثلة لما حدث في مواجهة الأهلي، بالإضافة إلى إيقاف حسن محمد صالح؛ مسؤول النادي السوداني، لمدة خمس مباريات مع تغريمه 10 آلاف دولار.

يذكر أنه بناءً على اعتماد نتيجة المباراة بالتعادل فإن الأهلي تأهل لربع النهائي كوصيف المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، خلف النجم الساحلي التونسي صاحب الصدارة بـ12 نقطة.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة دور ربع النهائي غدًا الأربعاء، لينتظر المارد الأحمر مواجهة مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي أو الترجي التونسي.