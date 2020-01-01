عطيف: الأهلي والسد أصعب منافسينا آسيويًا والنصر منافسنا محليًا

لاعب الهلال يتحدث عن مشوار فريقه في النسخة الماضية بدوري الأبطال ومركزه المفضل ورأيه برينارد

يرى عبد الله عطيف؛ لاعب الهلال السعودي، أن أصعب مباريات خاضها فريقه بالنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا كانت أمام الأهلي السعودي والسد القطري، موضحًا أن على فريقه بذل مجهودًا أكبر إذا أراد الحفاظ على اللقب الآسيوي.

الزعيم يستهل مشواره الليلة في دوري الأبطال بملاقاة شهر خودرو الإيراني، باستاد زعبيل بنادي الوصل الإماراتي.

وتوج الأزرق بطلًا للنسخة الماضية من البطولة القارية بالفوز أمام أوراوا ريدز الياباني بثلاثية نظيفة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وقال عطيف، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "أصعب مباراة في النسخة الماضية كانت مواجهة السد القطري، كان بإمكاننا أن نجعلها أسهل، لكن صعبنا الأمور على أنفسنا، هناك أيضًا مواجهة الأهلي السعودي، فالراقي من أقوى الفرق التي قابلناها".

وأضاف: "من بداية البطولة وخاصةً دور الـ16 شعرت أن اللقب قريب منا، حتى كانت المحادثات بيني وبين جانج هيون سوو بحكم لعبه من قبل في الدوري الياباني، سألته عن أوراوا ريدز الياباني قبل مواجهة الأهلي في دور الـ16، ورد جانج عليّ قائلًا أنه إذا وصلنا النهائي أمام فريق ياباني سأخبركم كيف نكسبهم".

وتابع: "أما اللحظة الأقوى التي شعرت بها بأن اللقب لنا فكانت بعد الهدف الأول لنا في لقاء افياب بالنهائي، شعرت أننا ضمنا اللقب".

لاعب الزعيم واصل: "ابتعادنا عن اللقب الآسيوي سبب لنا ضغوطات، والآن نحن أبطال النسخة الماضية، ولا بد من الحفاظ عليه، فكما يقولون الوصول للقمة سهل، لكن الحفاظ عليها صعب، لكن علينا مواصلة الجهد، جميع الفرق ستهابنا كوننا الأبطال إلا أننا علينا أن نبذل مجهودًا أكبر".

بالانتقال للحديث عن المنافسة في الدوري السعودي، علق: "المنافسة شبيهة بالموسم الماضي بين الهلال والنصر، أيضًا الأهلي ليس بعيدًا رغم أنه يمر ببعض الظروف، لكنني أرى أنها بين الهلال والنصر والأقل أخطاء والأكثر تركيزًا هو من سيكون البطل في النهاية".

بسؤاله عن المركز المفضل له: "بشكل كبير أحب المركز 6، لأن المركز 8 يحتاج جهد أكبر وأسلوب مغاير عن طريقة لعبي، أما 6 أحبه لأن الكرة تخرج من عندي وتمر كثيرًا على هذا المركز".

وعن رأيه في الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي: "رينارد عنده الكثير يقدمه، كل ما يحتاج هو الدعم، ما يُعاب علينا أننا بعد خسارة مباراة، تخرج دعوات بإقالة المدرب، لكن أتمنى أن يحصل رينارد على فرصة أكبر حتى بعد الوصول لكأس العالم، فاستمراره لفترة طويلة مطلوب، لبناء فريق قوي جدًا".

واختتم: "بدأت مسيرتي الاحترافية الفعلية بالهلال، وأتمنى أن أنهيها هنا إن شاء الله".

يذكر أن الهلال ينافس في النسخة الحالية من دوري الأبطال ضمن المجموعة الثانية رفقة الفريق الإيراني، باختاكور الأوزبكي وشباب أهلي دبي الإماراتي.