بعد مدالله عليان، التعاون يقترب من خسارة لاعب جديد بالمجان

النصر والأهلي والشباب يترقبون

بات التعاون قريبًا من خسارة لاعب جديد بالمجان بعد انتقال مدافعه مدالله عليان لنادي الهلال في صفقة انتقال حر تبدأ من الموسم القادم مستغلًا دخوله الفترة الحرة في عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

إذ كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن رفض لاعب الوسط عبد المجيد السواط عرض التعاون لتجديد عقده والذي سينتهي في صيف 2020، مما يعني أنه دخل الفترة الحرة في عقده بالفعل في الأول من يناير الجاري وأصبح من حقه التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه وبالمجان.

التعاون يُحدد طلباته للتخلي عن مدالله عليان للهلال خلال الانتقالات الشتوية

وأضافت الصحيفة أن إدارة سكري القصيم فوتت فرصة استغلال البند الموجود في عقد السواط ويسمح لها بتجديده تلقائيًا، ومن ثم قدمت عرضًا للاعب لتجديد عقده لمدة عام واحد بعد 6 أيام من دخوله الفترة الحرة، لكن هذا العرض رُفض من السواط.

وأضافت الرياضية أن اللاعب صاحب الـ21 عامًا لديه عدة عروض، إذ تتصارع أندية النصر والأهلي والشباب على الاستفادة من خدماته، ومازال السواط يدرس كل تلك الخيارات ولم يتخذ قراره النهائي بعد.

التعاون يُعد أحد أكثر أندية الدوري السعودي نشاطًا في سوق الانتقالات الشتوي، إذ أعلن رسميًا استعارة سلطان مندش من الأهلي وضم فيصل درويش من الوحدة، ويُفاوض الهلال حاليًا لضم دغار العتيبي وحسن كادش مقابل السماح لمدالله عليان لبدء تجربته مع الزعيم الآن بدلًا من الانتظار للصيف القادم، ويُحاول الأهلي ضم مدافعه طلال عبسي.

يذكر أن التعاون يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، جمعها من الف وز في 8 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة الخمسة المتبقية.