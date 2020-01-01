رسميًا | الهلال يُعلن التعاقد مع مدالله عليان مدافع التعاون

صفقة قوية لبطل آسيا

أعلن الهلال رسميًا تعاقده مع مدالله عليان مدافع التعاون عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر.

ونشر النادي أولًا صورة للمدافع صاحب الـ24 عامًا مع كتابة جملة "مدالله هلالي"، ومن ثم أوضح في تغريدة أخرى تفاصيل الصفقة.

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وأوضح الهلال أن مدالله وقع اليوم الإثنين عقدًا احترافيًا مع الرئيس فهد بن نافل في مبنى الأمير عبد الله بن ناصر الإداري في مقر النادي.

ويمتد عقد المدافع السعودي مع الزعيم لثلاث سنوات تبدأ من الموسم الرياضي القادم 2020-2021.

واستغلت الإدارة الهلالية دخول مدالله الفترة الحرة في عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري مع التعاون وحصلت على توقيعه في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ24 عامًا خريج قطاع الشباب في التعاون، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2014، وقد توج مسيرته الجيدة مع سكري القصيم بالفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي بعد التفوق على الاتحاد في المباراة النهائية وإقصاء الهلال في نصف النهائي، والتأهل لدوري أبطال آسيا 2020 بعد إنهاء الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الثالث.

ويُجيد عليان اللعب في وسط الملعب بجانب الظهير الأيمن مركزه الأساسي، وقد لعب هذا الموسم مع التعاون 13 مباراة سجل بها هدفًا وحيدًا.

يذكر أن التعاون يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، جمعها من الفوز في سبع مباريات والتعادل في واحدة وخسارة الخمسة المتبقية.