التعاون يُحدد طلباته للتخلي عن مدالله عليان للهلال خلال الانتقالات الشتوية

الهلال ضمن اللاعب في الموسم القادم

أعلن الهلال رسميًا تعاقده مع مدالله عليان مدافع التعاون في صفقة انتقال حر قبل يومين، ويُحاول النادي حاليًا التوصل لاتفاق مع التعاون حول شراء مدة الـ6 أشهر المتبقية في عقد اللاعب وإتمام انتقاله خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المفاوضات بين الناديين وصلت مرحلة متقدمة، خاصة أن التعاون استعد لفقدان عليان بالتعاقد يوم أمس مع فيصل درويش ظهير أيمن الوحدة الذي وقع على عقد يمتد لـ3 سنوات ونصف.

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وأضافت الصحيفة أن إدارة سكري القصيم حددت طل باتها لنظيرتها في الهلال للتخلي عن صاحب الـ24 عامًا خلال ميركاتو يناير الحالي، وتتمثل بالحصول على الثنائي حسن كادش و ذعَّار العتيبي بصيغة الإعارة.

مدالله عليان خريج قطاع الشباب في التعاون، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2014، وقد توج مسيرته الجيدة مع سكري القصيم بالفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي بعد التفوق على الاتحاد في المباراة النهائية وإقصاء الهلال في نصف النهائي، والتأهل لدوري أبطال آسيا 2020 بعد إنهاء الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الثالث.

ويُجيد اللعب في وسط الملعب بجانب الظهير الأيمن مركزه الأساسي، وقد لعب هذا الموسم مع التعاون 14 مباراة سجل بها هدفًا وحيدًا، كان آخرهم أمام الفتح يوم أمس.

يذكر أن التعاون يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة الخمسة المتبقية.