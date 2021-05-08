فيديو | "رفض الأهلي انتقالي للهلال جعلني أشعر بالقهر"

كواليس وأسرار من سوق انتقالات الهلال

كشف المدافع السعودي إبراهيم هزازي كواليس فشل انتقاله من الأهلي إلى الهلال، مشيرًا إلى أن ذلك جعله يشعر بالقهر وكان سببًا مباشرًا في خلافه مع المسؤولين في إدارة الفريق الجداوي.

هزازي أحد خريجي الفئات السنية في الأهلي، وقد لعب مع الفريق من عام 2005 حتى رحل إلى الاتحاد عام 2012، ولم يستمر في العميد طويلًا إذ رحل بعد موسم واحد إلى الاتفاق ومن ثم لعب لعدة أندية آخرها نادي جدة عام 2017.

صاحب الـ36 عامًا حل ضيفًا على برنامج ذكريات المذاع عبر قناة 24 الرياضية، وقد أشار إلى تلقيه عرضًا من الهلال عن طريق الأمير عبد الرحمن بن مساعد وسامي الجابر.

مضيفًا "كنا نخوض مباراة ودية مع الهلال، وخلالها تحدث معي الأمير عبد الرحمن بن مساعد وسامي الجابر وعرضا علي الانضمام للهلال، وافقت فورًا وقلت لهم "مستعد للتوقيع معكم الآن"، وأخبروني أنهم سيتحدثون مع رئيس الأهلي عبد العزيز العنقري".

إبراهيم هزازي - لاعب سابق :

هذا سبب منعي من الانتقال لنادي الهلال.

#ذكريات pic.twitter.com/tbPlfioTL2 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 8, 2021

تابع "العنقري رفض عرض الهلال، وهذا الأمر جعلني أشعر بالقهر، كنت أود الانضمام للهلال ولو على سبيل الإعارة خاصة أنني لم أكن قد استلمت كامل مستحقاتي المالية من الأهلي، لا أعلم ولم أفهم أبدًا سبب الرفض".

وأتم هزازي بالتأكيد على أن صدمته من ذلك الموقف أدى فيما بعد لمشاكل مع الإدارة، وأشار إلى أنه تلقى عرضًا آخر من نادي النصر لكن أيضًا لم يُوافق الأهلي عليه.