الاتحاد السوداني يكذب الأهلي ويؤكد تقدمه بشكوى ضد الهلال

مجلس القلعة الحمراء أكد أنه لم يشكو الهلال حفاظًا على العلاقات بين البلدين

كذب حسن أبو جبل؛ الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، بيان النادي الأهلي المصري، مؤكدًا أنه تقدم بالفعل بشكوى رسمية ضد الهلال.

المباراة أقيمت في الأول من فبراير الجاري، على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان السودانية، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وشهدت الدقيقة 74 من عمر اللقاء اقتحام أحد الجماهير للملعب في محاولة للاعتداء على لاعبي المارد الأحمر، قبل أن تتدخل قوات الجيش والشرطة السودانية وتسيطر على الوضع، ليعود الحكم لاستكمال المباراة بعد إيقاف دام لمدة تسع دقائق و30 ثانية.

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وكان مجلس القلعة الحمراء قد أصدر بيانًا رسميًا أمس الإثنين، أكد خلاله أنه لن يتقدم بشكوى ضد النادي السوداني، حفاظًا على العلاقات التاريخية بين الناديين. (طالع التفاصيل)

وقال أبو جبل، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم التالي" السودانية أن الاتحاد السوداني تلقى خطابًا بالأمس من الاتحاد الإفريقي "كاف" يفيد بتقديم الأهلي شكوى رسمية في اليوم التالي للمباراة، مطالبًا بها باحتسابه فائزًا، داعمًا شكواه بفيديوهات لأحداث الشغب وصور فوتوغرافية ومقصوصات إعلامية.

وأكد الأمين العام للاتحاد السوداني أنه تسلم اليوم الثلاثاء، عقوبات الكاف، نافيًا وجود أي إشارة لسحب الأهلي لشكواه.

يذكر أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي أصدرت اليوم عقوبات بحق الهلال، بشأن أحداث هذا اللقاء، إذ تقرر حرمانه من جمهوره لمدة أربع مباريات، بجانب غرامة مالية. (طالع التفاصيل)