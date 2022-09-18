المدافع السعودي أحد العناصر المهمة في الهلال

أثار الصحفي علي هبة جدلًا واسعًا في السعودية بتصريحه قبل يومين حول مستقبل علي البليهي مدافع الهلال الذي ينتهي عقده هذا الموسم.

وقد انقسم الصحفيون والإعلاميون حول رواية هبة ما بين داعم لصحتها ونافيًا تمامًا لها، فيما حذر البعض من خطورتها الشديدة وإمكانية أن تدفع بالناديين للقضاء الرياضي مرة أخرى بعد صراعهما في قضية محمد كنو.

ماذا قال علي هبة عن مستقبل البليهي؟

الصحفي الشهير كشف خلال تصريحاته لقناة 24 الرياضية السعودية أول أمس عن اجتماع جمع إدارة النصر مع البليهي في أحد الفنادق الشهيرة بالرياض عقب مواجهة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي.

وأوضح هبة أن البليهي دخل الفترة الحرة من عقده بالفعل، حيث سينتهي في يناير 2023، وقد رفض عرض الهلال لتجديد عقده ولذا اجتمع مع الإدارة النصراوية لبحث الانضمام للفريق عقب نهاية عقده.

Shahid

وأضاف أن موقف الإدارة الهلالية ثابت من مستقبل اللاعب، حيث لن تُقدم له أي عرض جديد بخلاف القديم الذي يتضمن التجديد لموسم واحد مقابل 4.5 مليون ريال سعودي.

الهلال كان قد هزم الوحدة بثلاثة أهداف دون رد في الرياض وقد بدأ البليهي اللقاء من بدايته في ظل غياب الكوري الجنوبي جانج هيون سو للإصابة.

القرني: الهلال أكد التوصل لاتفاق مع البليهي

دعم بعض الإعلاميين وعلى رأسهم عدنان جستنية تصريحات هبة، إذ أكد على حدوث الاجتماع بالفعل، فيما خالفه تمامًا الصحفي حامد القرني خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج الحصاد الرياضي.

القرني أكد أن البليهي لم يدخل بعد الفترة الحرة في عقده، لأنه سينتهي بنهاية الموسم الجديد، مما يعني أنه لم يُصبح قادرًا على التوقيع لأي نادٍ جديد سوى بدءًا من يناير 2023.

وأضاف أن المصادر الرسمية الهلالية أكدت له التوصل لاتفاق مع اللاعب، إذ قال "مصادر رسمية داخل البيت الهلالي أكدت لي أن البليهي لن يدخل الفترة الحرة سوى في يناير القادم، وأكدت المصادر أنه تم التوصل لاتفاق شبه نهائي على تجديد العقد ولا يتبقى إلا المراحل الأخيرة من التجديد الذي لم تُعلن تفاصيله بعد".

يُشار إلى أن البليهي متواجد حاليًا في إسبانيا مع المنتخب السعودي، حيث يُقيم الأخضر معسكرًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.