الهلال أقل الكبار .. لجنة الكفاءة المالية تُعلن ديون الأندية وموعد السداد

أعلنت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية الالتزامات المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي حتى 30 سبتمبر الماضي، والمطلوب تسديدها حتى الـ26 من يناير القادم.

ومن المقرر أن تُحرم الأندية التي لن تُسدد ديونها حتى هذا الموعد من الحصول على شهادة الكفاءة المالية وبالتالي لن تستطيع قيد لاعبيها الجدد في فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما حدث مع عدد من الأندية أبرزها النصر والاتحاد في يناير 2021.

الأهلي في ورطة، والهلال أقل الكبار ديونًا

وظهر من الأرقام المُعلن عنها أن الهلال هو أقل كبار الدوري السعودي التزامات مالية، حيث بلغت 16.8 مليون ريال سعودي، فيما جاء الأهلي في صدارة الأندية بحجم ديون وصل 75.1 مليون ريال.

ويتوجب على النصر تسديد مبلغ 34.8 مليون ريال سعودي، فيما مُطالب الاتحاد بسداد 39.5 مليون ريال، وجاء الشباب ثانيًا في اللائحة بالتزامات مالية بلغت 43.2 مليون ريال سعودي، فيما حل نادي الباطن خامسًا بـ21.3 مليون ريال.

وليس مطلوبًا من نادي ضمك سوى تسديد 93 ألف ريال سعودي، فيما جاء نادي الفتح الوحيد دون أي التزامات مالية مطلوب تسديدها حتى الـ26 من يناير القادم.

ديون اللاعبين تورط الأهلي، والرواتب عقبة في النصر والاتحاد والشباب

الهلال كان الوحيد من كبار الدوري السعودي دون أي رواتب متأخرة للاعبين والمدربين والموظفين، وقد جاءت كل التزاماته المالية المطلوب سدادها تحت بند "ذمم دائنة للاعبين"، فيما سيطرت تلك الديون للاعبين على التزامات الأهلي، وقد وصلت إلى 48 مليون ريال تقريبًا، فيما رواتب اللاعبين المتأخرة بلغت 13 مليون ريال ورواتب الموظفين والمدربين 6.3 مليون ريال.

📊 لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية تُعلن الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021م لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، وتحدد يوم 26 يناير 2022م كآخر موعد للوفاء بها pic.twitter.com/lRem7icBuZ — وزارة الرياضة (@gsaksa) December 24, 2021

النصر مُدان للاعبين سابقين بـ8 ملايين ريال تقريبًا، ولأندية رياضية أخرى بـ5 ملايين، ووصلت رواتب لاعبيه المتأخرة إلى 21 مليون ريال تقريبًا، فيما رواتب موظفيه ومدربيه إلى 830 ألف ريال سعودي.

الرواتب المتأخرة لصالح اللاعبين والموظفين والمدربين في الاتحاد بلغت تقريبًا 20 مليون ريال سعودي، فيما وصلت إلى 17 مليون في الشباب، ويُعد فريق الليوث أكثر الأندية ديونًا لأندية رياضية أخرى بقيمة 21 مليون تقريبًا.

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