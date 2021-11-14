"الهلال احتاج 65 عامًا ليُحقق إنجاز النصر، و20 عامًا ليصل للعالمية"

لا يتوقف الجدل أبدًا بين إعلاميي الهلال والنصر حول إنجازات الناديين ومن السباق فيهما للفوز بالألقاب والوصول للعالمية وتحقيق الأرقام القياسية، حتى أنه فاق ربما الخلافات الدائرة في هذا الشأن بين جماهير الفريقين.

حلقة مساء أمس من برنامج "الحصاد الرياضي" تحدثت عن فارق الاستقرار الإداري في الهلال والنصر، وأعاد البعض تفوق الزعيم خاصة في السنوات الأخيرة لاستقراره الإداري، ورأى البعض أن النادي يتفوق على جميع منافسيه بالتخطيط الجيد للمستقبل وصحة آلية اتخاذ القرارات.

الإعلامي فلاح القحطاني اعترف بأن الهلال نادٍ كبير مثله مثل النصر والاتحاد والأهلي، لكنه رفض التعامل معه بـ "فوقية" عن بقية الأندية، مشيرًا إلى أنه بقي 65 عامًا حتى يُحقق الرقم الذي حققه النصر في الدوري السعودي.

إذ قال "الهلال بقي 65 عامًا حتى يصل للرقم الذي حققه النصر في الدوري، 17 لقبًا للدوري، وبقي 20 عامًا حتى يصل للعالمية التي وصل لها النصر عام 2000".

أضاف "الهلال الذي تحاولون وصفه بأنه أحد فرق أوروبا بقي 13 عامًا دون أي بطولة، جيل كامل لم يُتوج بالبطولات خلال الفترة من 1386 هجريًا حتى 1397هجريًا، والصحف الهلالية تحدثت عن هذا".

أتم "كل الفرق تغيب عن البطولات وهذا يحدث للجميع، النصر كان مؤهلًا تمامًا للفوز بدوري أبطال آسيا، ويكفي أنه الفريق السعودي الوحيد الذي وصل نصف النهائي في آخر نسختين من البطولة".

يُشار إلى أن الهلال تُوج بدوري أبطال آسيا عام 2019، وقد تم استبعاده من دور المجموعات في الموسم الماضي بعدما ضربته عاصفة "فيروس كورونا" وتسببت في عجزه عن تقديم قائمة بالنصاب القانوني لمباراة شباب الأهلي الإماراتي.