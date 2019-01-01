داكوستا: الطرد حرمنا من التعادل أمام الهلال ونعد الجماهير بالأفضل

الهلال حقق الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث المغربي مروان داكوستا، مدافع اتحاد جدة السعودي، عن الهزيمة أمام الهلال، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى الاتحاد هزيمة أمام الهلال، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس السبت على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

وقال داكوستا في تصريحات تلفزيونية: "لعبنا ثلاث مباريات في الدوري فوزنا واحدة فقط وتلقينا هزيمتين، والنصر خسر أمس، أصبحت جميع الفرق صعبة".

وأضاف: "كان بإمكاننا أن نعود للقاء مرة أخرى بالتعادل بهدفين لكل فريق، ولكن البطاقة الحمراء منعتنا من ذلك، وأتفهم خوف جماهير الاتحاد من الموسم الحالي".

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وتابع داكوستا تصريحاته قائلًا: "ليس هناك أي أعذار في التركيز بالمباريات المقبلة والعمل على الفوز في كل منها ونعد الجماهير بالكثير".

ويسعى الاتحاد للاستفاقة من الكبوة الذي يتعرض لها مؤخرًا في الدوري السعودي، بالإضافة إلى خروجه من دوري أبطال آسيا.