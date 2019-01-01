حسن شحاتة إلى مدرب الهلال: الدفاع يمنح لك أبطال آسيا

ما هي نصيحة حسن شحاتة للاعبي الهلال للفوز بأبطال آسيا؟

كشف حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، عن نصائحه لنادي الهلال لتجاوز أوراوا الياباني والتتويج بدوري أبطال آسيا.

الهلال يواجه فريق أوراوا غدًا، السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على أن تكون مباراة الإياب يوم 24 نوفمبر في اليابان.

وقال شحاتة في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية إنّ الهلال لديه عدد من العناصر المتميزة محليًا بجانب المحترفين ويمتلك الخبرات التي تجعله يحقق الفوز باللقب القاري.

وأضاف: "المواجهة لن تكون سهلة بالتأكيد وخاصة أنّ الذهاب في السعودية لأن المنافس قوي ونجح في الفوز خارج ملعبه كثيرًا".

وتابع: "يجب على لوشيسكو الاهتمام بالجانب الدفاعي وعدم استقبال فرص من هجمات مرتدة لأنّه لو سجل الفريق الياباني هدفًا واحدًا فإن حسابات الزعيم ستفسد".

واختتم: "لاعبو أوراوا يمتلكون سرعة عالية ولذلك من الضروري أن يكون الهلال جاهز للتعامل مع هذا الأمر وخاصة من الناحية البدنية واللعب على الأطراف مع مشاركة سلمان الفرج لصناعة الفرص".

جدير بالذكر أنّ الهلال وصل إلى نهائي 2017 ضد أوراوا أيضًا وخسر بنتيجة 2-1 مجموع المباراتين.