هوساوي ينصح لاعبو الهلال لتجاوز أوراوا

ما هي نصيحة أسامة هوساوي للاعبي الهلال؟

نصح أسامة هوساوي، مدافع الهلال السابق، زملائه بالحذر من مرتدادت فريق أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال يواجه فريق أوراوا غدًا، السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على أن تكون مباراة الإياب يوم 24 نوفمبر في اليابان.

وقال هوساوي في تصريحات تلفزيونية: "على لاعبي الهلال الحذر من مرتدات فريق أوراوا لأنه قادر على استغلال هذه الفرض واللعب على نقاط ضعف الفريق لتسجيل الأهداف".

وتابع: "هناك أمر إيجابي وهو وجود أكثر من لاعب سبق وشاركوا في نهائي البطولة الأسيوية كما لاعبو شرق القارة أكثر انضباطية تكتيكية وأقل مهارات عن لاعبي غرب القارة".

مدافع المنتخب السعودي السابق أكد على أنّ الخبرة التي حصل عليها كل لاعب من التواجد في النهائي القاري في وقت سابق كسرت الحاجز النفسي وسوف يكون له مردود إيجابي في الملعب.

وأردف: "الهلال فريق هجومي ولذلك ينجح في الدوري السعودي لكن في آسيا الأمر مختلف. أتمنى إشراك البليهي على حساب الحافظ وجحفلي لأنّه يلعب بصورة منتظمة".

واختتم: "جمهور الزعيم يطمح للفوز بالبطولة منذ سنوات وهذا قد يشكل ضغطًا على اللاعبين لكنني واثق من قدرتهم على تخطيه".

جدير بالذكر أنّ الهلال وصل إلى نهائي 2017 ضد أوراوا أيضًا وخسر بنتيجة 2-1 مجموع المباراتين.