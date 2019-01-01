هيئة الترفيه تقيم حفلًا غنائيًا كبيرًا احتفالًا بالهلال

تركي آل الشيخ وموسم الرياض يحتفلون بالزعيم

أعلن تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودية، عن إقامة حفل غنائي كبير، للاحتفال مع جمهور الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، على هامش "موسم الرياض".

الزعيم حقق اللقب القاري بعدما تغلب اليوم الأحد، على أوراوا ريدز الياباني بثنائية نظيفة، سجلها سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي جوميس، على ملعب سايتاما باليابان.

وكان الأزرق قد حقق الفوز في الذهاب كذلك على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، في التاسع من الشهر الجاري.

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آل الشيخ أوضح أن الحفل سيقام في 28 من نوفمبر الجاري، على مسرح محمد عبده بالبوليفارد، على أن يحييه الرباعي رابح صقر، ماجد المهندس، حسين الجسمي وراشد الفارس.

لكل الهلالين من موسم الرياض 🇸🇦🔥🙏🏻❤️ pic.twitter.com/a0tus6ryn4 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 24, 2019

اليوم ثأر الهلال من الفريق الياباني، الذي كان قد خطف منه اللقب القاري عام 2017، بتعادلهما ذهابًا بنتيجة 1-1، ثم فوز أوراوا في اليابان بهدف وحيد.

فوز الزعيم باللقب الآسيوي أهله كذلك للمشاركة في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، والتي يشارك بها كذلك الفريقان العربيان الترجي التونسي والسد القطري، بجانب ليفربول الإنجليزي، مونتيري المكسيكي، هينجين سبورت من كاليدونيا وفلامنجو البرازيلي.