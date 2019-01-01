لوشيسكو: لست راضيًا وإن كنا قدمنا مباراة جيدة

مدرب الهلال يؤكد ثقته في لاعبيه ويرغب في إثبات تفوقه بطوكيو

يرى الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن فريقه قدم مباراة جيدة من ناحية الأداء والنتيجة، لكنه نادمًا على عدم تسجيل أكثر من هدف.

الزعيم فاز بهدف وحيد أمام الفريق الياباني، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا. (طالع تقرير المباراة)

وقال لوشيسكو، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "علينا الحفاظ على اتزاننا، لم ينته الأمر بعد ولم يتم حسم اللقب، أنهينا فقط شوط النهائي الأول بشكل جيد كأداء ونتيجة، وإن كنت غير راضٍ بشكل كامل، لأنني كنت راغبًا في تسجيل مزيد من الأهداف أو على الأقل هدف ثانٍ".

وأضاف: "نعم أهدرنا عديد الفرص، لكن ذلك جزء من اللعبة، ونحن قدمنا مباراة جيدة ورد فعل اللاعبين جيد، فقدمنا كل ما لدينا رغم صعوبة المباراة".

الروماني تابع: "كان لدي ثقة كبيرة في اللاعبين قبل المباراة، لأننا أعددنا لها بتركيز عالٍ، وسنحافظ على تركيزنا في الإياب وسنقاتل للفوز".

بسؤاله عن هدف سالم الدوسري الذي تم إلغائه بداعي التسلل، علق: "الهدف صحيح، والحكم أخطأ بعدم احتسابه لنا".

واختتم: "أمامنا مهمة أخرى في طوكيو، سنلعب هناك بثقة حتى نؤكد تفوقنا".

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يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 24 من نوفمبر الجاري، بالعاصمة اليابانية "طوكيو".

وتشبه نتيجة الليلة نتيجة ذهاب نهائي عام 2017، لكن وقتها فاز أوراوا وليس الزعيم، وتعادلا إيابًا 1-1، ليتوج الفريق الياباني باللقب القاري.