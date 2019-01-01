خاص جول | كماتشو للاعبي الهلال: أنتم قادرون على العودة باللقب

البرازيلي محترف الزعيم السابق يحفز اللاعبين لتحقيق الإنجاز

وجه البرازيلي كماتشو؛ لاعب الهلال والشباب والأهلي السعوديين السابق، رسالة تحفيزية إلى لاعبي الزعيم، قبل مواجهتهم المصيرية أمام أوراوا ريدز الياباني.

الزعيم يحل ضيفًا على الفريق الياباني في 24 من نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

لقاء الذهاب كان قد حسمه الأزرق لصالحه بالفوز بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في التاسع من الشهر الجاري.

وقال كماتشو، في فيديو خاص لـ"جول GOAL": "أهلًا أصدقائي من الهلال، أريد أن أقول لكم هنيئًا على الفوز في المباراة الأولى، كانت مباراة صعبة، لكن النتيجة كانت مهمة جدًا".

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وأضاف: "الآن ننتظر المباراة الثانية في اليابان، جميعنا يعلم أن المباراة صعبة، لكن الهلال قادر على فعلها والفوز هناك والعودة للسعودية بلقب دوري الأبطال".

البرازيلي اختتم: "سأدعمكم ويوم المباراة سأكون في الرياض، لدعمكم من هناك، حظ موفق وألقاكم هناك".

رسالة هامة من لاعب الزعيم السابق كماتشو @camacho_marcelo إلى نجوم الهلال قبل المواجهة المرتقبة أمام أوراوا في إياب النهائي الآسيوي🔥#الثالثة_ثابتة🔵#الهلال_أوراوا pic.twitter.com/9zawpIrp27 — موقع قول السعودي (@GoalSA) November 20, 2019

كماتشو كان قد ارتدى قميص الهلال في صيف عام 2004، وحتى صيف 2006، حصد خلالها لقبي كأس ولي العهد ولقب دوري وحيد.

يذكر أن الهلال له ذكرى سيئة مع أوراوا تعود لنهائي دوري الأبطال عام 2017، حيث فاز الأخير في الذهاب بهدف وحيد، ثم تعادلا في الإياب بنتيجة 1-1، ليخطف الفريق الياباني اللقب.

ووصل اليوم الأربعاء، عدد من جمهور الزعيم إلى العاصمة اليابانية "طوكيو"، لدعم الزعيم في مهمته، وفي انتظار وصول الأربع طائرات، التي وجه ولي العهد محمد بن سلمان، بتخصيصها لنقل الجمهور من الرياض إلى سايتاما.