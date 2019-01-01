كاريلو: البطولة لا تزال في الملعب

البيروفي سجل هدف الفوز لفريقه في مرمى أوراوا

رفض البيروفي أندريه كاريلو؛ لاعب الهلال السعودي، نغمة حسم فريقه لقب دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن كل الأمور متاحة في لقاء الإياب.

الزعيم حقق الفوز اليوم السبت، أمام أوراوا ريدز الياباني بهدف وحيد، سجله البيروفي، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن ذهاب نهائي البطولة الآسيوية. (طالع تقرير المباراة)

وقال كاريلو، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قبل المباراة كان لدي شعور بأنني سأقدم مباراة جيدة، وقد كان، أمر رائع أن أسجل هدفًا في مباراة نهائي، وهذا بفضل زملائي".

وأضاف: "سعيد بما قدمته وما قدمه زملائي، أشكرهم كثيرًا، وإن كنت أرى أننا كان بإمكاننا تسجيل هدف آخر، لكن المهم الفوز في النهاية".

البيروفي اختتم: "البطولة لا تزال في الملعب، يجب علينا أن نركز من الآن في الإياب، وسنبدأ العمل على الفور".

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يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 24 من نوفمبر الجاري، بالعاصمة اليابانية "طوكيو".

وتشبه نتيجة الليلة نتيجة ذهاب نهائي عام 2017، لكن وقتها فاز أوراوا وليس الزعيم، وتعادلا إيابًا 1-1، ليتوج الفريق الياباني باللقب القاري.