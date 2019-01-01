رباعي الهلال وثنائي أوراوا - الأفضل في ذهاب نهائي آسيا

الاتحاد الآسيوي يطلق استفتاءً يتنافس عليه ستة لاعبين

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ستة لاعبين كأصحاب أفضل ظهور في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، الذي جمع الهلال السعودي بأوراوا ريدز الياباني.

الزعيم استضاف بطل آسيا 2017 في التاسع من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، وفاز عليه بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو.

وجاء أبرز لاعبي الأزرق في المباراة كاريلو، سلمان الفرج، محمد البريك وسباستيان جيوفينكو، أما من أوراوا فالحارس هاروكي فوكوشيما وتاكاهير سيكيني.

وكتب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي عن جيوفينكو: "برز الإيطالي بشكل واضح خلال هذه المباراة، من خلال تشكيل خطورة مستمر على مرمى الفريق الياباني، ورغم أن الحظ لم يكن إلى جانبه بشكل واضح خلال هذه المباراة، إلا أنه أثبت أنه مصدر الخطورة الأكبر على مرمى أوراوا ريدز.

"فقد سدد جيوفينكو 11 محاولة خلال المباراة، منها 3 تسديدات على المرمى وتسديدة خارج المرمى، إلى جانب 7 تسديدات ارتدت من مدافعي الفريق الياباني، كما أن جيوفينكو صنع فرصتين لزملائه وأرسل 3 تمريرات عرضية، كذلك مرر 20 تمريرة خلال المباراة بنسبة نجاح بلغت 85%".

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أما عن الفرج: "كان القائد مفتاح بناء الهجمات للهلال خلال هذه المباراة، وقام بدور محوري مهم في وسط الملعب، ليفرض الفريق السعودي نسبة الاستحواذ الكبيرة على الكرة.

"فقد مرر الفرج 110 تمريرات خلال المباراة، وبنسبة نجاح كبيرة بلغت 88.2% وسدد محاولة ارتدت من الدفاع الياباني، وأرسل 4 تمريرات عرضية وصنع 3 فرص لزملائه.

"وتنوعت تمريرات الفرج بين 8 تمريرات طويلة و102 تمريرة قصيرة، حيث كان دوره محوريًا في التفوق بمنطقة خط الوسط وبناء الهجمات الخطيرة على مرمى الضيوف".

بينما بخصوص صاحب الهدف: "برز كاريلو بشكل كبير في نهاية المباراة بصفته صاحب هدف الفوز الثمين لصالح الهلال على أرضه، ولكن دور النجم البيروفي لم يقتصر فقط على تسجيل الهدف، بل أنه برز أيضًا من خلال 53 تمريرة ناجحة وبنسبة نجاح بلغت 77.4%.

"كذلك قام كاريلو بتسديد محاولتين على المرمى، وأرسل تمريرتين عرضيتين وصنع 4 فرص لزملائه في الفريق".

وأخيرًا عن صانع الهدف: "لم يبرز فقط دور لاعبي خط الوسط والهجوم في صفوف الهلال خلال هذه المباراة، بل إن خط الدفاع كان له دور كبير في الحد بشكل شبه كامل من خطورة لاعبي الفريق الياباني، ومنعهم الاستحواذ على الكرة وبناء الهجمات، وكان البريك من بين أبرز لاعبي خط دفاع الهلال في المباراة، حيث أنه قام بما مجموعه 4 التحامات ناجحة، وأبعد الكرة في 3 مرات.

"وعلى الجانب الهجومي صنع البريك هدف الفوز الثمين للهلال، وصنع أيضًا فرصتين لزملائه وسدد محاولة واحدة مرت خارج المرمى، وكذلك مرر 68 تمريرة بنسبة ناجحة عالية بلغت 89.7%".

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 24 من الشهر الجاري، على ملعب ساتياما، على أن يطير الهلال إلى اليابان في 17 من الشهر ذاته.