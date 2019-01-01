فهد المولد يساند الهلال في مواجهة أوراوا

مهاجم العميد تحول لمشجع للزعيم عقب وداع فريقه لدوري أبطال آسيا

تمنى فهد المولد؛ مهاجم اتحاد جدة السعودي، الفوز للهلال السعودي خلال مواجهته المصيرية أمام أوراوا ريدز الياباني.

الزعيم من المقرر أن يستضيف الفريق الياباني على ملعب جامعة الملك سعود، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

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وكتب المولد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التوفيق والأمنيات للهلال بالفوز أمام أوراوا اليوم في ذهاب دوري أبطال آسيا".

كل التوفيق والأمنيات للهلال بالفوز على أوراوا اليوم في ذهاب دوري أبطال آسيا .. 💙🇸🇦❤️ — فهد المولد (@fahad_almowalad) November 9, 2019

الزعيم يخوض الليلة النهائي القاري الثالث له في آخر ست سنوات، حيث وصل لنهائي عامي 2014 و2017 وفي كل مرة يخسر اللقب.

والتقى الأزرق مع منافسه الليلة في نهائي عام 2017، لكنه خسر وقتها الذهاب 1-0 وتعادلا في الإياب 1-1.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 24 من الشهر الجاري باليابان.