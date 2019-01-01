الهلال يستعد لأوراوا دون تجارب ويحفز لاعبيه بالثلاثي الأجنبي

الزعيم يطير إلى اليابان في 17 من نوفمبر الجاري

يستأنف الهلال السعودي بعد غدٍ الأربعاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة أوراوا ريدز الياباني، بعد فترة راحة قصيرة حصل عليها اللاعبون.

الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة ثلاثة أيام بدأت من أمس الأحد، عقب الفوز أمام الفريق الياباني.

الزعيم فاز أمام أوراوا أول أمس السبت، بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

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ووفقًا لمصادر صحيفة "الرياضية" فإن لوشيسكو يفضل الاكتفاء بمناورات خاصة في التدريبات، رافضًا خوض أي مباراة ودية لحين مباراة الإياب.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الروماني قرر اصطحاب الثلاثي البرازيلي إدواردو والكولومبي كويلار والسوري عمر خربين، غير المقيدين بالقائمة الآسيوية، معه إلى اليابان في لقاء الإياب، بهدف تحفيز اللاعبين ودعمهم.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأزرق متجهة إلى اليابان في 17 من الشهر الجاري، على أن يقام اللقاء في 24 من الشهر ذاته، على ملعب سايتاما.