بعد الإصابة في المران - موقف جوميس من المشاركة أمام أوراوا

ساعات على النهائي القارية، فما موقف المهاجم الفرنسي؟

أثار الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، قلق جمهور الزعيم خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعرضه للإصابة خلال مران الفريق أول أمس الجمعة.

الزعيم يحل اليوم الأحد، ضيفًا على الفريق الياباني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة، على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأزرق بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، في الدقيقة 60 من عمر المباراة، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في التاسع من نوفمبر الجاري.

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وأوضح عبدالرحمن العابسي؛ مراسل قناة "الرياضية السعودية" أن جوميس شارك بصورة طبيعية في الحصة التدريبية الأخيرة للهلال أمس السبت، مؤكدًا جاهزيته للمشاركة في المباراة بصورة طبيعية.

وأكد المراسل أن المهاجم الفرنسي حتى لم يشارك في مران اللاعبين الاحتياطيين، بل أنه خاض مران اللاعبين الأساسيين بصورة قوية، موضحًا أنه حتى وإن كان قد أصيب خلال الأيام الماضية، فمشاركته في التدريبات قطعت الشك باليقين حول جاهزيته.

يذكر أن لقاء اليوم هو النهائي الثالث الذي يخوضه الزعيم في آخر ست سنوات بدوري الأبطال، حيث خسر عام 2014 أمام ويسترن سيدني الأسترالي بفضيحة تحكيمية، تحدثت عنها وسائل الإعلام العالمية.

وفي نهائي عام 2017، التقى الهلال بأوراوا، تعادلا في الذهاب بالمملكة بنتيجة 1-1، وفي الإياب فاز الفريق الياباني بهدف وحيد، ليخطف لقب البطولة.

يذكر أن عدد كبير من جمهور الزعيم زحف خلف الفريق إلى الياباني على حسابه الشخصي، بجانب توجيه ولي العهد محمد بن سلمان بتخصيص أربع طائرات لنقل الجماهير من الرياض إلى اليابان، لدعم الفريق.