أوراوا يكبل جمهور الهلال بشروط دخول استاد سايتاما

النادي الياباني يعلن تعليمات دخول استاد سايتاما

أعلن نادي أوراوا ريدز الياباني عن تعليمات دخول استاد سايتاما، الذي سيشهد مواجهته أمام الهلال السعودي، والتي تعد قاسية إلى حدٍ ما على جمهور الزعيم.

الزعيم سيحل ضيفًا على الفريق الياباني في 24 من الشهر الجاري، على ملعب سايتاما، بإياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وطالب النادي الياباني جمهوره بالحضور مبكرًا إلى ملعب استاد المباراة، لتجنب مشكلات الزحام الشديد، بجانب نصحهم باستخدام الوسائل العامة، لتقليل التكدس في مواقف السيارات، في الوقت الذي أعلن أنه سيفتح باب الاستاد لجمهور الهلال قبل ساعتين فقط من انطلاق المباراة.

ومنع أوراوا جمهور الزعيم من استخدام مكبرات الصوت والأبواق وما شابه والليزر، بحجة تأثيرها على سير اللقاء، بالإضافة إلى منع اللافتات في المدرجات.

يا الهلال.. أما آن الأوان؟!

أما ما هو مسموح فهو استخدام الطبول ويكون فقط عند تواجدهم في أماكنهم في المدرجات، بينما تُحظر في الممرات، كذلك تم منعهم من استخدام مظلات المطر، ومنع الخروج ودخول المدرجات مرة أخرى.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين كان قد انتهى بفوز الهلال بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، على ملعب جامعة الملك سعود، في التاسع من الشهر الجاري.

ووصل أول وفد من جمهور الأزرق اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اليابانية "طوكيو"، لمؤازرة الفريق في المباراة المصيرية.

ومن المنتظر أن تصل الطائرة الأولى من الأربع طائرات، التي وجه ولي العهد محمد بن سلمان، بتخصيصها لنقل الجمهور من الرياض إلى اليابان، غدًا الخميس.