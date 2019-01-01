الشلهوب يجيب - هل يعتزل في حال تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا؟

الأسطورة يخوض مباراة مهمة للغاية في مسيرته غدًا مع الزعيم

أجاب محمد الشلهوب؛ لاعب الهلال السعودي، إجابة غامضة عن تفكيره في الاعتزال بنهاية الموسم الجاري، حال حقق فريقه لقب دوري أبطال آسيا 2019.

الزعيم يحل غدًا الأحد، ضيفًا على أوراوا ريدز الياباني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة، على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأزرق بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، في الدقيقة 60 من عمر المباراة، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في التاسع من نوفمبر الجاري.

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وقال الشلهوب، في تصريحات للصحفيين: "اعتزالي هو شيء شخصي، سواء اعتزلت أو استمريت، لكن الغد هو عمل المجموعة بأكملها، وهذا ما يهمني عن العمل الشخصي".

لقاء الغد هو النهائي الثالث الذي يخوضه الزعيم في آخر ست سنوات بدوري الأبطال، حيث خسر عام 2014 أمام ويسترن سيدني الأسترالي بفضيحة تحكيمية، تحدثت عنها وسائل الإعلام العالمية.

وفي نهائي عام 2017، التقى الهلال بأوراوا، تعادلا في الذهاب بالمملكة بنتيجة 1-1، وفي الإياب فاز الفريق الياباني بهدف وحيد، ليخطف لقب البطولة.

يذكر أن عدد كبير من جمهور الزعيم زحف خلف الفريق إلى الياباني على حسابه الشخصي، بجانب توجيه ولي العهد محمد بن سلمان بتخصيص أربع طائرات لنقل الجماهير من الرياض إلى اليابان، لدعم الفريق.