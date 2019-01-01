رئيس هيئة الرياضة: نسعى لتلبية كافة طلبات الهلال قبل النهائي الآسيوي

هيئة الرياضة السعودية تسعى لتوفير كافة الأمور للهلال قبل مواجهة أوراوا ريد الياباني.

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على أن هناك تنسيق مع الهلال، قبل مواجهة فريق أوراوا ريد الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا.

الفيصل قال خلال تصريحات لقناة "السعودية الرياضية" الإثنين: "ننسق مع الهلال، لتلبية كل طلباتهم قبل نهائي آسيا، سواء في مباراة الذهاب بالرياض أو العودة في اليابان".

رئيس الهيئة العامة للرياضة تابع: "الهلال يمثل وطن بالكامل في نهائي دوري أبطال آسيا، ولذلك من واجبنا مساعدته للظفر باللقب".

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عبد العزيز الفيصل تحدث عن تطوير ملعب النصر، حيث قال: "قمنا بتطويره ليكون جاهزًا لاستضافة مباريات الفريق خلال الفترة القادمة".

واختتم الفيصل تصريحاته قائلًا: "منشآت الأندية يوجد بها كل شيء، ولكن تحتاج فقط للرعاية والتطوير، للظهور بشكل جيد".

الهلال يستعد لمواجهة فريق أوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 9 نوفمبر المقبل في الرياض، على أن تقام العودة في اليابان يوم 24 من نفس الشهر.