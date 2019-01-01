أوراوا يستقر على خطة لعبه أمام الهلال ومدافعه يتمنى اللقب الثالث

المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا باتت على الأبواب

استقر تسويوشي أوتسوكي المدير الفني لفريق أوراوا ريدز الياباني على خطة اللعب التي سيُواجه بها الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب سايتاما 2002 يوم غدٍ الأحد.

ووضع المدرب الياباني لمساته شبه النهائية على الأسلوب التكتيكي الذي سيخوض به مباراة الغد، وقد أشارت صحيفة نيكان سبورتس اليابانية لإجراء المدرب عددًا من التعديلات على طريقة اللعب خلال الأيام الماضية حتى استقر خلال مران الأمس على الطريقة المناسبة وتفحص بدقة كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بها.

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وأجرى الفريق تدريباته على ملعب أوهارا في مدينة سايتاما التي ستحتضن اللقاء يوم غدٍ، والذي سيُحاول أوراوا تجاوز خسارته ذهابًا على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض بهدف دون رد أمام الهلال.

من جانب آخر، أبدى دايكي هاشيوكا مدافع أوراوا ريد دياموندز أملة في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا لحفر اسم النادي في تاريخ دوري الأبطال.

وأوضح قائلًا للصحيفة اليابانية "أشعر بالهدوء والحماس، الدوافع لدينا كبيرة جدًا للفوز والتتويج باللقب، نريد أن نكون أول فريق يفوز بدوري أبطال آسيا بنظامه الجديد 3 مرات".

يُذكر أن أوراوا ريدز فاز بدوري أبطال آسيا عام 2017 على حساب الهلال، إذ تعادلا في الرياض ذهابًا 1-1 وفاز إيابًا في سايتاما اليابانية بهدف دون رد.