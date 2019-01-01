الهلال يُتم تأسيس "شركة نادي الهلال الاستثمارية" ويُبرز مهامها

الهلال يرسم آفاق المستقبل

أعلنت إدارة الهلال أنها أتمت اليوم الثلاثاء تأسيس شركة نادي الهلال الاستثمارية، شركة مساهمة مقفلة مقرها الرياض ووتعود ملكية أسهمها كاملة لنادي الهلال.

وأوضح البيان الذي نُشر على حساب النادي الرسمي في تويتر أن الشركة عقدت الجمعية التأسيسية اليوم وتم اختيار أول مجلس إدارة برئاسة فهد بن نافل رئيس نادي الهلال.

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وكان أول قرار اتخذه مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل هو تعيين الأستاذ سلطان بن عبد العزيز آل الشيخ رئيسًا تنفيذيًا للشركة، حيث سيتم نقل كافة المهام والمسؤوليات الخاصة بإدارة التسويق والاستثمار بالنادي إلى شركة نادي الهلال الاستثمارية.

وأبرز تويتر الهلال مهام الشركة الأساسية، وهي 4 مهام جاءت كالتالي:

إدارة واستثمار وتشغيل وتسويق والانتفاع بكافة علامات النادي التجارية والترخيص للغير للانتفاع بها.

إدارة وتشغيل جميع عقود الاستثمار والرعاية والترخيص والإعلان والتأجير والاستئجار والحصول على الخدمات وتقديمها.

تملك وإدارة وتشغيل جميع الحقوق الاستثمارية والتجارية الخاصة بالنادي ولاعبيه وبرامجه ومشاريعه ووتسويقها وتشغيلها وبيعها وإدارة جميع العلاقات مع المستثمرين.

وضع وإدارة وتشغيل جميع برامج العلاقة والاستثمار مع الجماهير وبرامج العضوية.