رامون دياز يقود "أصدقاء ياسر" ضد الهلال في مباراة اعتزال القحطاني

اعتزال النجم ياسر القحطاني يُقام في ديسمبر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن التوصل لاتفاق مع رامون دياز لقيادة فريق "أصدقاء ياسر" ضد الهلال في مباراة اعتزال ياسر القحطاني المقرر إقامتها بداية ديسمبر القادم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وأضافت الصحيفة أن القحطاني وجه الدعوة لعدد من المحترفين الأجانب الذين لعبوا بجانبه في الهلال للمشاركة ضمن فريقه في مهرجان الاعتزال، أبرزهم الروماني ميريل رادوي والليبي طارق التائب والسويدي كريستيان ويلهامسون، بجانب مجموعة من أبرز نجوم الكرة السعودية والخليجية والعربية والعالمية.

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وسبق لياسر أن لعب تحت قيادة الأرجنتيني دياز في الهلال خلال موسميه الأخيرين في الملاعب، 2016-2017 و2017-2018، قبل إعلانه اعتزال كرة القدم بعد مسيرة تواصلت لـ13 عامًا.

ولم يلعب القحطاني تحت قيادة دياز سوى 22 مباراة محلية وخارجية، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

الهلال يتواجد في اليابان حاليًا استعدادًا لمواجهة أوراوا ريدز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، إذ ستقام المباراة يوم الـ24 من نوفمبر الجاري على ملعب أوراوا في مدينة سايتاما اليابانية.